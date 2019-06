El PSC plantejarà a Colau assumir les àrees de seguretat, turisme i economia

Tot i que Valls ha ofert "gratis" els vots per a la investidura de Colau, fonts socialistes expliquen que el PSC sí que té una "mínima" interlocució amb l'ex-primer ministre francès

"La meva confiança política en Colau és zero", deia Jaume Collboni pocs dies abans del 26-M. Pesava encara el fet que el PSC hagués estat expulsat pels comuns de l'executiu de Barcelona després de l'aplicació del 155, acció que va posar fi a any i mig de govern compartit. Ara, però, els dos dirigents exploren un nou acord de govern. Les converses entre ERC i els comuns estan aturades , però l'equip de Barcelona en Comú sí que continuen negociant amb el PSC, que en cap cas acceptarà que els republicans entrin en l'equació . De fet, el contactes segueixen en un escenari en què està guanyant pes que Ada Colau reediti l'alcaldia gràcies a una entesa amb els socialistes i els vots afirmatius de Manuel Valls. L'escenari que dibuixa el partit de Collboni és el d'un govern bipartit en què la seva formació té especial interès en assumir tres àrees molt concretes: seguretat, turisme i economia. Així ho detallen fonts socialistes aDe moment, l'equip negociador dels comuns i dels socialistes -format per la número dos de Barcelona, Laia Bonet; el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa; i el d'organització de Barcelona, Carlos Prieto- treballen de forma discreta per parlar dels termes d'un acord, que el PSC voldria que es presentés abans de la investidura. Caldrà veure com es compagina el calendari, tenint present que els comuns preveuen una consulta a les bases que podria convocar-se dimecres o dijous de la setmana que ve i que la voluntat de Colau és defensar fins al darrer minut el tripartit amb ERC i PSC . Aquest divendres els comuns celebren un plenari clau i, mentre l'equip de Colau segueixi negociant amb els socialistes, els republicans no pensen tornar a implicar-se en les converses amb els comuns.A l'espera de com acabarà sent el desenllaç, la maquinària socialista treballa ja a ple rendiment en el disseny de l'eventual govern amb els comuns. Consideren que amb l'ultimàtum fixat per Ernest Maragall se'ls aplana el terreny negociador amb uns comuns que, asseguren, han trobat receptius a explorar un acord des del primer moment. Des dels propis comuns també sostenen que la plantada d'ERC, que busca pressionar Colau perquè triï entre republicans o socialistes, també ajuda a "decantar" encara més la via per seguir ostentant l'alcaldia de la mà del PSC i dels vots de Valls, malgrat que la formació està altament tensada davant la possibilitat que es consumi aquesta operació.A l'hora de confeccionar el govern, el PSC farà valer allò que ja ha assenyalat en campanya. Collboni ha estat especialment bel·ligerant sobre com ha gestionat el govern dels comuns la seguretat , el turisme i l'economia a la ciutat. I, si entra a governar amb els comuns, voldrà fer-se càrrec d'aquestes matèries. No és casual que el seu número tres sigui Albert Batlle, exdirector de la policia catalana, que va dimitir del càrrec per "incomoditat" amb el referèndum de l'1-O. L'objectiu dels socialistes és recuperar la regidoria de les àrees de seguretat i civisme, i passar pàgina al comissionat que fins ara ha comandat Amadeu Recasens. La voluntat del PSC és que Batlle, amb contactes als Mossos d'Esquadra, sigui al capdavant de la política de seguretat.Collboni ha assenyalat durant tot el mandat el Raval com a epicentre del repunt d'inseguretat a la ciutat, responsabilitzant-ne a la fins ara regidora responsable del districte, Gala Pin. També Batlle durant la campanya va defensar que s'ha d'afrontar el fenomen dels manters des del punt de vista de la seguretat i el civisme. Precisament, va ser el ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, qui durant la campanya va denunciar un "deteriorament" de la ciutat durant el mandat de Colau que fa que "no es pugui viure" a Barcelona.Els socialistes també aspiren a fer-se càrrec de la carpeta de turisme. Consideren que si una cosa s'ha fet bé durant el govern és la inspecció de pisos turístics il·legals, però que cal una major col·laboració público-privada i un model que gestioni a nivell metropolità. De la mateixa manera, en matèria econòmica, sostenen que l'Ajuntament de Barcelona no pot quedar aïllat del teixit empresarial de la ciutat i que s'han de traçar moltes més sinergies de les quals ha estat capaç el govern de Colau, que no ha aprovat cap pressupost municipal en el darrer mandat. L'alcaldessa en funcions ha centrat la campanya en la seva lluita contra els lobbys de la capital catalana. Més enllà de l'alcaldia, el PSC dona per fet que, si es consuma l'acord, els comuns es farien càrrecs de les carpetes d'habitatge, cultura o serveis socials.Tot i que Valls ha ofert "gratis" els vots per a la investidura de Colau i que els comuns no preveuen cap tipus d'acord amb l'ex-primer ministre francès, fonts socialistes expliquen que el PSC sí que té una "mínima" interlocució amb ell. "Ja estat políticament professional", asseguren sobre el gest de facilitar l'alcaldia a Colau per barrar el pas a un alcalde independentista. La governabilitat preveuen que se sostingui en la geometria variable, però fonts coneixedores de la situació calculen que Valls buscarà a partir de la investidura fer valer que té la clau.De fet, una altra de les qüestions espinoses és com es gestionarien les discrepàncies evidents davant el conflicte català. El PSC ha insistit que vol pactar amb els comuns amb la voluntat d'evitar que la ciutat se "subordini" al conflicte, però el final del judici i la proximitat d'una sentència agitarà previsiblement la política catalana. De partida, els socialistes buscaran que la reacció que puguin tenir els comuns no lesioni el pacte de govern donant-los marge perquè s'expressin públicament sempre i quan això no suposi la implicació de l'executiu. Aquesta és una qüestió que preocupa particularment els comuns, que són conscients que tot acaba sent més senzill sobre el paper que quan arriba el moment d'afrontar la realitat.

