El Govern va captar 322 milions d'euros d'inversió estrangera el 2018

El Govern va captar i gestionar 322,3 milions d'euros d'inversió estrangera el 2018, un 34% més que l'any anterior. Ho ha anunciat la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, aquest dijous al migdia des de Barcelona. Chacón, a més, ha destacat que la Generalitat, a través de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (Acció), va tancar l'any passat amb un rècord històric de projectes d'inversió estrangera gestionats, concretament 84 (un 20% més), una xifra que ha suposat, també, un rècord de llocs de treball directes creats: 5.455, amb un creixement del 70% respecte el 2017."L'impacte en creació d'ocupació és evident. El 7,2% dels llocs de treball que es van crear a Catalunya el 2018 són conseqüència dels projectes d'inversió estrangera materialitzats amb suport del Govern", ha afirmat la consellera. Que ha destacat que ja hi ha 8.642 multinacionals estrangeres establertes a Catalunya.Aquestes dades suposen que el Govern ha captat un projecte d'inversió cada 4,3 dies i ha atret 6,3 milions d'euros cada setmana. Pel que fa als països d'origen, els Estats Units i el Japó continuen sent els inversors més dinàmics a Catalunya, seguits del Regne Unit, Alemanya i França. Per sectors, encapçalen el rànquing els projectes tecnològics (amb un 27% del total), els d'automoció (que se situen en el 14%) i els logístics (que arriben al 12% del total).El conseller delegat d'Acció, Joan Romero -que ha explicat que un de cada dos projectes que arriben a Catalunya passen per aquest organisme- ha valorat molt positivament la tipologia d'inversió que està captant Catalunya: "És una tipologia que requereix menys volum d'inversió en recursos econòmics, però en canvi requereix un ecosistema de talent potent i uns llocs de treball molt qualificats. És una inversió estrangera que està venint i generant un alt valor afegit i una gran estabilitat a llarg termini", ha subratllat.Romero també ha explicat que el 39% dels projectes d'inversió estrangera que s'han materialitzat han estat noves inversions de companyies ja establertes al país, per crear, per exemple, noves plantes o noves línies de producció; mentre que un 37% dels projectes captats han estat d'empreses que han aterrat per primera vegada al país."La nostra és una economia basada en l'economia productiva i molt diversificada", ha afirmat Chacón. Que ha posat en relleu que "el que diferencia qualitativament Catalunya és el fet de tenir infraestructures científiques i tecnològiques de primer nivell" i ha posat com a exemple el sincrotró Alba i el supercomputador MareNostrum: "Això ens fa ser un referent a tot Europa en aquesta nova economia del coneixement", ha afegit.Les xifres que ha donat aquest dijous el Departament d'Empresa són diferents de les que va publicar ara fa unes setmanes el Ministeri de Indústria, que va situar la inversió estrangera a Catalunya en 2.985,6 milions d'euros, un 11% menys que l'any anterior. El motiu és que la Generalitat només compta les inversions captades i gestionades directament per Acció, que és bàsicament productiva, mentre que el Ministeri, a més, també compta la inversió financera.Sobre aquesta qüestió, Chacón ha destacat que Catalunya lidera la inversió estrangera productiva a l'Estat, amb un 30% del total, i ha afegit que 2018 va ser el segon millor any d'inversió estrangera dels últims cinc, només superat per 2016.

