Besalú tindrà el museu de circ més gran d'Europa

Presentació de la iniciativa. Foto: Comedia

El futur museu internacional de les arts del circ, batejat amb el nom de "Circusland", que es farà a tocar del monestir de Besalú. costarà 5 milions d'euros. La Circus Arts Foundation , amb Genís Matabosch al capdavant, n'assumirà el 70% ( incloent la compra de Cal Coro i el lloguer amb opció de compra de l'edifici claustres, els dos espais del museu). Pel que fa a la resta de recursos, el 10% es vol cobrir amb aportacions d'empreses i el 20% restant (1 MEUR) amb aportacions de la Generalitat, Diputació i Ajuntament.Els representants de les diferents administracions han confirmat avui que donaran suport a aquest projecte "ambiciós", que representarà el major equipament patrimonial de les arts del circ de tot el continent europeu. Per la seva banda, els promotors del museu han assegurat que, un cop l'equipament estigui inaugurat, "seran totalment autosuficients" a nivell econòmic.El nou equipament cultural, el Circusland, té previst obrir portes d'aquí a un any amb la reunificació de dos edificis de tres plantes on hi havia hagut l'antiga abadia benedictina de Sant Pere. Es tracta de l'edifici dels Claustres i del conegut com Cal Coro, on actualment hi ha el museu de miniatures (tancarà a finals de setembre) . Antigament, aquest últim havia acollit part d'una fàbrica tèxtil. I l'altra, fa uns anys s'havia usat com a casa de colònies.El projecte, que es desenvoluparà per fases, inclou la restauració i adequació dels dos edificis. El promotor i president de la Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, ha avançat que en la primera fase s'obrirà un 80% de l'exposició permanent. Les altres fases no tenen calendari perquè dependran de la disponibilitat econòmica.Fina Surina, primera tinent d'alcalde en funcions de Besalú, ha destacat que "Besalú sempre s'ha apostat de forma clara per la cultura, i per això, l'Ajuntament se suma ara en la col·laboració a aquest projecte juntament amb les altres administracions properes, com són la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya".Pere Vila, delegat territorial del Govern a Girona, ha subratllat la implicació de la Generalitat de Catalunya perquè aquest projecte internacional de difusió de les arts del circ sigui finalment a comarques gironines i ha indicat que "amb la solidesa que presenta el projecte, no podem deixar escapar la voluntat de col·laborar".El president en funcions de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha volgut remarcar que aquest "és un projecte que va més enllà de l'àmbit local, ja que s'han de fer més de 7.000 quilòmetres per trobar un altre espai similar a aquest". Noguer ha explicat que el passat 21 de maig, ja van signar un compromís per 2 anys de col·laboració amb la fundació, i que, en el proper mandat, es traduirà en un conveni per poder ajudar a l'execució de les obres i la rehabilitació de l'edifici. Genís Matabosch, president de la fundació cultural que promou el projecte, ha explicat que "el nou espai es dissenyarà per tal d'anar més enllà de la clàssica proposta d'un museu convencional, oferint als futurs visitants una màgica experiència en sintonia a la que ja perceben els assistents als espectacles produïts per la fundació, que cada any atrauen 60.000 espectadors".El nou pol patrimonial permetrà, finalment, fer públics i accessibles els fons de Circus Arts Foundation: una de les col·leccions dedicades al circ més importants del món, on desenes de milers de peces repassen els 250 anys d'història d'aquest màgic espectacle. Entre els tresors de la fundació, destaca el circ miniatura més gran del món, l'arxiu de cartells de gran format del litògraf Fernández-Ardavín, la major col·lecció de filatèlia circense, la biblioteca, l'arxiu de gravats antics, l'arxiu de premsa de Ramon Cardona o els arxius complets dels fotògrafs Álvaro Villar, Josep Vinyes o Alberto Oller.

