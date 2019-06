Maragall: «Si el vot de Valls decideix l'alcaldia, la responsabilitat serà de qui ho accepti»

L'endemà de congelar les negociacions amb Barcelona en Comú , Ernest Maragall ha enviat un missatge a Ada Colau. En una entrevista a Telecinco, l'alcaldable d'ERC ha apuntat que "si el vot del senyor Valls és el que decideix l'alcaldia, la responsabilitat serà de qui ho accepti". Maragall ja va demanar aquest dimecres a Colau que aclareixi si utilitzarà o no els vots de Manuel Valls i Jaume Collboni per ser alcaldessa. "Espero arribar a la investidura sense que es produeixin resultats antinaturals", ha afegit el dirigent republicà.Maragall ha insistit -en la conversa amb Ana Rosa Quintana- que ha ofert a la líder dels comuns "una relació de confiança directa i personal" per veure com poden "compartir lideratge i projecte". "Espero que puguem treballar en positiu i de forma constructiva", ha afegit."Es tracta de governar la ciutat des d'un punt de vista progressista i de defensa dels drets i les llibertats", ha recalcat Maragall, que s'ha referit al plenari que aquest divendres ha convocat Barcelona en Comú. "Tindran l'oportunitat d'expressar el criteri més adequat per defensar els seus interessos", ha reblat.

