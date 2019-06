Borràs trasllada a Felip VI el missatge dels presos en la ronda de consultes

🎥 @LauraBorras a @Desayunos_tve: "Estem aquí perquè el nostre cap de files, @jordialapreso, va sol·licitar assistir a la ronda de consultes i el Suprem va decidir que no era necessari que ho fes, segurament per evitar la incomoditat al rei de veure's amb un pres polític" pic.twitter.com/imRy4PxzjQ — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 6 de juny de 2019

Felip VI continua aquest dijous amb la ronda de consultes amb els dirigents parlamentaris per preparar la investidura del proper president del govern espanyol. La jornada l'ha arrencat reunint-se amb Laura Borràs, número dos de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés i que ha acudit a La Zarzuela en substitució del cap de files de la formació, Jordi Sànchez, actualment suspès com a diputat i empresonat a Soto del Real Borràs, que s'ha presentat a la trobada amb un papallona i una pulsera grogues en record als presos, ha traslladat a Felip VI el missatge dels líders empresonats i l'excepcionalitat del moment durant la trobada, que se suma a les que ja va tenir ahir el cap de l'Estat. L'últim en passar per la Zarzuela serà Pedro Sánchez, guanyador de les eleccions i l'únic amb opcions de ser investit. La dirigent de JxCat ha estat aquesta setmana a Soto del Real per reunir-se amb Sànchez i els altres presos de la formació acompanyada d'altres diputats independentistes."El Suprem va decidir que no era necessari que Sànchez acudís a la ronda de consultes, segurament per evitar la incomoditat al rei de veure's amb un pres polític", ha assegurat Borràs abans d'entrar a la reunió amb el monarca, en el transcurs d'una entrevista al programa Los Desayunos de TVE. Borràs també ha aprofitat per queixar-se de la suspensió de Sànchez, Josep RUll i Jordi Turull com a diputats , decidida per la mesa del Congrés en l'últim dia de campanya electoral de les eleccions del 26-M.Segons la dirigent independentista, que va sortir del Govern de Quim Torra per anar a Madrid, és "convenient" que es "respecti la majoria" a la cambra baixa espanyola. "Em sembla que aquesta és la decisió que s'espera d'una democràcia. Però sembla que els drets dels nostres diputats no es garantiran", ha ressaltat Borràs.

