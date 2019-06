Fiat Chrysler retira l'oferta de fusió amb Renault

Fiat Chrysler ha retirat l'oferta de fusió amb Renault per les "condicions polítiques" a França, segons ha informat la companyia en un comunicat. El grup Fiat Chrysler havia proposat a Renault la creació d'una societat on les dues empreses estarien representades al 50% però la reunió del seu consell va decidir aquest dimecres "retirar amb efecte immediat" la proposta.Fiat Chrysler ha afirmat que es manté "fermament convençuda de la raó convincent i transformadora" de la proposta, que havia estat àmpliament valorada per assolir beneficis per a totes les parts però reconeix que "no es donen les condicions polítiques a França" perquè la fusió es faci amb èxit.El grup Fiat Chrysler ha agraït al Grup Renault, així com a Nissan i Mitsubishi, el "compromís constructiu" que han demostrat durant el procés. Per últim, ha afirmat que continuarà complint amb els seus compromisos a través de la implementació de la seva estratègia.La fusió implicava la creació del tercer grup automobilístic més gran del planeta, amb 8,7 milions de vendes conjuntes i una forta presència en mercats clau així com en tots els segments.

