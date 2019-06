La Florència en miniatura de Barcelona

Parròquia de Santa Maria Reina de Pedralbes. Foto: Dani Cortijo

Parròquia de Santa Maria Reina de Pedralbes. Foto: Dani Cortijo

Parròquia de Santa Maria Reina de Pedralbes. Foto: Dani Cortijo

pel que fou en un principi un monestir benedictí filial del de Montserrat, que sorprèn pel seu estil majestuós neorenaixentista i deixa bocabadats molts dels qui no són assidus al barri i de sobte tenen la sensació d'haver-se teletransportat a Florència.obres arquitectòniques renaixentistes i de fet és un lloc ideal on fer una classe d'Història de l'Art sobre el terreny sense haver d'agafar l'avió (deixo la idea per qui la vulgui aprofitar).Innocenti de Filipo Brunelleschi a Florència, la façana central es va fer seguint el model de León Battista Alberti per a Sant Andreu de Màntua, la capella imita la capella Pazzi i la cúpula amb tambor octogonal al baptisteri de Sant Joan de Florència, ambdues també de Brunelleschi, només per posar uns exemples.i per tant té tres direccions diferents: Av. d'Esplugues 103, c/ Abadessa Olzet 15-21 i c/ Ardena 2-8.sovint apareixen diverses preguntes: d'on han tret els diners? Per quin motiu ho van construir? Qui hi ha darrere tot això?van sortir de l'industrial i noble Sabadellenc Josep Nicolau d'Olzina, últim membre de la nissaga dels Olzina de Riusech, família que segons la llegenda va ser la qui va trobar la imatge la Mare de Déu de Montserrat a la cova al segle IX.va ser la responsable d'esperonar aquest home adinerat, devot i amant de les arts a finançar el que en un principi va ser un monestir benedictí a Barcelona filial del Monestir de Montserrat. Tot sembla apuntar al fet que la idea neorenaixantista del nou monestir, en consonància amb l'onada noucentista de l'època va ser del mateix impulsor.per motius bàsicament polítics, ja que l'arquitecte d'origen menorquí a qui s'havia encomanat el projecte, Nicolau Maria Rubió i Tudurí, era de profundes i conseqüents conviccions catalanistes i a diferència d'altres homes de classe benestant del seu temps, ell va decantar-se per la política republicana.importants de proposta d'urbanisme territorial de Catalunya i un cop esclatat el conflicte, a instàncies de les autoritats catalanes i braç a braç amb Josep Maria Batista i Roca, veient el constant avanç de les tropes Franquistes va intentar lidiar amb un projecte d'armistici que transformés Catalunya en un estat independent i democràtic.republicà i també amb el seu posterior exili, el projecte arquitectònic va quedar aturat durant un temps fins que l'arquitecte Ramon Duran i Renyals el va reprendre, orientat pels consells del mateix Rubió i Tudurí fins als anys 50.a ser la Parròquia de Santa Maria Reina un cop en mans de l'Arquebisbat de Barcelona.que hi ha rere la seva construcció, la visita a aquesta petita Florència de Barcelona paga la pena. No creieu?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor