Marcel Mauri: «El govern espanyol s'acosta més a les tesis de Vox que a les de Nacions Unides»

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha acusat el govern espanyol d'estar més a prop de les tesis de Vox que de les de Nacions Unides. En una entrevista a Ser Catalunya, Mauri ha carregat contra l'actitud "irresponsable" del PSOE que manté, a través de l'advocacia de l'Estat, acusacions de molts anys de presó en el judici de l'1-O.Segons Mauri, qualsevol negociació ha de partir de la situació de presó dels líders independentistes i ha posat com a "condició sine quan non" que el govern espanyol escolti l'informe del grup de treball de l'ONU que demana l'alliberament dels presos polítics. El vicepresident d'Òmnium també ha carregat contra el PSC, a qui li retreu tenir una "empatia zero" amb el que està passant tot i la seva "tradició catalanista"."És una vergonya i el govern espanyol i el PSC no poden mirar cap a una altra banda. Ells són també responsables de la situació i tenen la clau del conflicte", ha afegit dirigint-se tant al PSOE com al PSC tot recordant que aquest cap de setmana fa 600 dies que Jordi Sànchez i el president de la seva entitat, Jordi Cuixart, són en presó preventiva.I en aquest punt ha considerat un "greu error" que l'advocacia de l'Estat, controlada pel govern de Sánchez, no s'hagi mogut i continuï demanant penes de molts anys de presó per als acusats.Pel que fa al diàleg, Mauri creu que les dues parts han de seure "sense renuncies ni apriorismes" però ha afegit que una "condició sine quan non" és que el govern de Sánchez escolti la interpel·lació directa del grup de treball de les Nacions Unides, que segons ha apuntat, insta el govern espanyol a "fer tot el possible perquè siguin alliberats". El vicepresident d'Òmnium ha lamentat l'actitud "impròpia" de "menyspreu i fins i tot d'insult" de l'executiu de Sánchez cap a aquest informe.Pel que fa a la resposta davant una sentència condemnatòria, Mauri creu que haurà de comptar "amb la màxima complicitat de la societat catalana" i representar el 80% que, segons les enquestes, estan en contra la presó preventiva i a favor d'una solució política que se sotmeti a votació. Així doncs, ha apostat per una resposta "el més àmplia i transversal possible".Preguntat per si una opció seria convocar eleccions plebiscitàries, com proposa l'ANC, Cuixart no s'hi ha volgut pronunciar argumentant que són els partits els que han de definir els fulls de ruta tot i "valorar positivament que cadascú posi les seves opcions sobre la taula".

