Surt a la llum un vídeo de Neymar amb la model que l'acusa de violació

EXCLUSIVO! Assista ao vídeo da suposta briga entre Neymar e modelo que o acusou de agressão e estupro #JornalismoRecord #JornalismoVerdade pic.twitter.com/0K7N4mZe2X — Record TV (@recordtvoficial) June 6, 2019

Nou capítol del cas Neymar. Aquest dijous ha sortit a la llum un vídeo on apareix el jugador brasiler amb la model que l'acusa de violació. A les imatges, difoses pel canal Record TV, hi apareixen tots dos protagonistes en una habitació d'hotel, i estan enregistrades amb un mòbil des d'un altre espai de la mateixa habitació.En un primer moment, Neymar i Najila Trindade Mendes de Souza es mostren en actitud afectuosa i s'estiren al llit amb roba. Després d'haver intercanviat unes paraules, la noia colpeja dues vegades al jugador, que intenta defensar-se aixecant les cames. Acte seguit, se'ls perd de vista i acaba el vídeo.En una intervenció a Record TV recollida per La Vanguardia , el pare de Neymar ha confirmat l'autenticitat de les imatges i assegura que va ser una trampa de la noia, que va intentar enregistrar l'escena. "Les imatges parlen per si soles, el vídeo està forçat i prova que el meu fill va ser agredit", diu el pare del futbolista.La model, per la seva banda, defensa que va ser víctima d'una violació i una agressió en aquest hotel de París el 15 de maig. Quan va transcendir la denúncia, Neymar va difondre a través de les xarxes socials la conversa amb la noia. Després, veient la polèmica generada, la va esborrar.

