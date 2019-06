​Allau de queixes al País Valencià per la dificultat de l'examen de matemàtiques a la selectivitat

L'examen de matemàtiques de les provés d'accés a la universitat al País Valencià ha rebut moltes crítiques per la seva dificultat. Fins i tot s'ha iniciat una campanya a la plataforma change.org, que ja reuneix, aquest dijous al matí, més de 35.000 signatures per buscar solucions davant del que qualifiquen com a prova "més difícil de tots els anys".Per altra banda, des de la comissió gestora de les proves defineixen l'examen "d'acord amb el currículum" i el seu nivell de dificultat "no és tan superior" al d'altres cursos, per la qual cosa consideren la reacció "desproporcionada".La petició va sorgir aquest dimarts d'un particular que sol·licitava a change.org: "Busquem soluciones davant de l'examen més difícil de matemàtiques II de selectivitat de la comunitat valenciana. Es tracta de l'examen més difícil de tots els anys. Exigim una solució ja".A més, s'adjunta una fotografia de l'examen i demanen als internautes que "jutgin ells mateixos”.

