VÍDEO El nou moble robotitzat d'Ikea per a micropisos: problema o solució?

Mobles robòtics per solucionar el problema dels pisos petits. Aquesta és la nova aposta d'Ikea, que veurà la llum el 2020, i que té per objectiu aprofitar al màxim els espais petits, cada vegada més comuns a les ciutats. En pocs metres quadrats, aquest moble automatitzat -de la línia Rognan- permet amagar un llit, un armari o una taula. Es pot veure en el vídeo a la part superior de la notícia.A través d'un centre de control que hi ha al moble, l'usuari pot fer-lo desplaçar cap a una banda o altra de l'habitació. D'aquesta manera, es pot crear un espai tipus sala d'estar, amb un petit sofà i una televsió; un espai on menjar, amb una taula que es desplega i una cadira que es penja a la paret; i un tercer espai on hi ha el llit, que es pot posar i treure també de manera automatitzada.Aquesta nova línia de mobles ha generat controvèrsia. D'una banda, pot ser una bona manera d'aprofitar l'espai en els pisos petits, però de l'altra també pot fomentar la proliferació d'aquests micropisos, que difícilment reuneixen les condicions per viure amb certa comoditat.

