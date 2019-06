VÍDEO La sorprenent confessió de Messi sobre els seus fills

⚽🔵🔴 La divertida confessió de Messi sobre els seus fills: és Mateo seguidor del Reial Madrid? 😂😂😂 pic.twitter.com/61HNV1uUeY — Esport3 (@esport3) June 5, 2019

Vacances d'estiu al món del futbol i, sense partits, els aficionats s'han d'entretenir com poden. L'últim vídeo de Leo Messi no és fent gols ni driblant contraris, sinó explicant escenes a casa seva amb els seus fills Thiago i Mateo. En una entrevista a l'Argentina, on el blaugrana està concentrat per disputar la Copa Amèrica, explica com el seu fill mitjà, Mateo, el desafia quan juguen a futbol."Jo soc del Liverpool, tu ets del Barça però jo del Liverpool, que us va guanyar!", explica Messi que li diu el seu fill, que assegura que Mateo també diu que és del València, que també va derrotar els d'Ernesto Valverde a la final de la Copa del Rei. "Mateo també celebra els gols del Madrid i ho fa per fer enfadar el seu germà", explica Messi amb una expressió d'entre somriure i incomprensió. "No sé pas d'on ho treu...", diu.Messi també explica que a Mateo li encanta el futbol, tot i que encara no entén com funciona (té tres anys). I el tercer fill de l'astre argentí, Ciro? "Encara és molt petit, però s'assembla més a Mateo que no pas a Thiago", diu.

