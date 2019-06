Una assemblea general conjunta decidirà el vot dels comuns per investir el nou alcalde de Tarragona

Tarragona En Comú i Podem segueixen treballant per saber com a on decantaran el seu suport el dia 15 de juny, data en la qual s'investirà el nou alcalde de Tarragona. Aquest lloc se'l disputen el PSC, que aspira a la continuïtat de Josep Fèlix Ballesteros, i ERC, amb Pau Ricomà al capdavant i que defensa un nou govern "del canvi".El secretari general de Podem a Tarragona i número dos a la llista de la coalició, Hermán Pinedo, ha explicat aque aquest dimecres es van reunir durant més quatre hores amb un partit i que "tot va molt bé". Les trobades amb la resta de formacions que entraran al consistori apunta que són "llargues i molt intenses" però alhora molt positives.Pinedo ha assegurat que qui està gestionant la ronda de contactes és una comissió negociadora de la coalició. Un cop es tinguin totes les propostes damunt la taula, aquestes es presentaran en una assemblea general amb els militants de la coalició, és a dir, membres de Podem i de Tarragona en Comú, que seran els encarregats de decantar la balança cap als socialistes o cap als republicans.El número dos, i que serà nou regidor a partir del dia 15 de juny juntament amb Carla Aguilar, també ha descartat que la decisió es prengui a la comissió negociadora. Aquest instrument, segons Pinedo, només serveix per establir converses amb els altres grups polítics però no per dir l'última paraula. Davant les acusacions "d'opacitat" i de "decisions unilaterals" de membres del seu partit, el mateix Pinedo destaca que "la decisió es prendrà en una assemblea oberta, democràtica i participativa" i ha afegit que "ja enviarem un correu electrònic als afiliats per dir-los el dia, l'hora i el lloc on es farà". De moment, però, ha dit que encara és aviat per dir quan serà.Per altra banda, fonts del partit destaquen que les paraules de Pinedo no tenen massa sentit perquè els pactes no es poden decidir en una assemblea conjunta, perquè està fora de la normativa del partit lila. Segons aquestes fonts, "no existeix aquesta possibilitat orgànica a Podem" i sospiten que serà una nova estratègia del secretari general a Tarragona per poder fer i desfer "al seu aire".Els comuns tenen a les seves mans que hi hagi un relleu al capdavant de l'alcaldia, amb l'entrada de Ricomà que ja compta amb els vots a favor per la investidura de la CUP i de Junts per Tarragona o bé, que Ballesteros es torni a fer amb la vara de batlle. El PSC va guanyar les eleccions per vots, empatant amb nombre de regidors amb ERC i per ser la llista més votada és qui revalidarà l'alcaldia si el pacte a quatre bandes no es consuma.

