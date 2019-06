Els comuns traslladaran a Felip VI «l'enuig» de la formació pel discurs del 3-O

El líder d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, ha dit que traslladaran al rei Felip VI en la ronda de consultes "l'enuig" de la formació pel discurs del 3 d'octubre. "Li recordarem les responsabilitat polítiques d'un discurs on va perdre la neutralitat institucional d'un cap d'Estat", ha dit a les portes de Soto del Real, després de visitar Jordi Cuixart.Asens ha avançat que també li volen explicar la "feina" que ha fet l'Ajuntament de Barcelona per investigar les responsabilitats penals dels policies que van actuar l'1-O a la capital. Segons Asens, la seva va ser "l'única violència" que es va produir aquell dia. També recordarà al monarca la situació dels "presos polítics" i també li farà arribar la petició del president d'Òmnium, que vol que Felip VI rebi la plataforma Som el 80%, que demana l'alliberament dels presos i una via dialogada fora de la judicialització del conflicte polític a Catalunya.Jaume Asens i també el diputat Gerardo Pisarello s'han trobat durant gairebé dues hores amb Jordi Cuixart a Soto del Real. El líders d'En Comú Podem té audiència amb el rei dijous a les 10.45h del matí.

