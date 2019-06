Gerard Quintana, Dani Nel·lo, Marcos Valle i Clara Peya, als Concerts d'Estiu de Sant Pau

Dani Nel·lo, Marcos Valle, Gerard Quintana i Clara Peya són alguns dels artistes destacats que participaran a l'edició del 2019 dels Concerts d'Estiu del Recinte Modernista de Sant Pau , segons han anunciat aquest dimecres els impulsors de la iniciativa, que plantegen "un cartell variat i per a tots els públics". Cada dijous de juliol, a partir de les nou de la nit, els jardins de Sant Pau acolliran les actuacions de la sisena edició del certamen. Per assistir-hi es necessita una entrada Obrirà el foc el 4 de juliol Dani Nel·lo amb els Saxofonistas Salvajes, i el seguiran el brasiler Marcos Valle l'11 de juliol i Gerard Quintana el 18. Clara Peya actuarà el 25 de juliol, i serà l'encarregada de tancar un festival que, alhora, permet visitar el conjunt modernista projectat per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. Totes les actuacions seran a les 21 hores.

