Tres anys de presó per intentar matar el seu marit amb natilles

L'Audiència de Lleida ha condemnat a tres anys de presó a una dona per intentar matar al seu marit a Mollerussa (Lleida) copejant-li amb una ampolla de cava i amb un objecte contundent després d'haver-li ofert unes natilles amb sedants, que la víctima no es va menjar en tenir un gust estrany.La sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, la condemna per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, i a més de la pena de presó, haurà d'indemnitzar amb 5.000 euros a l'home en concepte de responsabilitat civil. L'Audiència considera provat que la dona, el febrer de 2018, "en un clar intent de posar fi a la seva vida", va colpejar al seu espòs primer amb l'ampolla i després amb un objecte contundent de vidre al bany de l'habitatge que compartien.Segons la sentència, l'home va aconseguir desfer-se de l'acusada, que al replà de l'escala va tornar a tirar-lo a terra intentant copejar-li amb un gerro i després escapar-se de nou es va tancar en una habitació i va trucar al telèfon d'emergències. Quan van arribar els Mossos d'Esquadra, l'home es trobava tancat a l'habitació, nu i demanant auxili des de la finestra, i la dona era a la banyera amb un vidre a la mà, talls al canell i als engonals i sang a la banyera.En el judici, que es va celebrar l'abril passat , la dona va explicar que la crema era per a ella i que les medicines que portaven, amb propietats sedants, les hi havia recomanat un psicòleg. La dona, en presó preventiva des que va ser detinguda, va explicar que havia picat les medicines i barrejat amb la crema, i va explicar que no tenia la intenció de matar el seu marit.En el judici, la dona va explicar que, després del dinar, tots dos van compartir un bany en el qual van prendre cava i que va ser ell qui la va agredir a ella per negar-se a mantenir relacions sexuals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor