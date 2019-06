Shakira declara aquest dijous per un presumpte frau de 14,5 milions d'euros

La cantant Shakira declararà aquest dijous davant del Jutjat d'Instrucció 2 d'Esplugues de Llobregat com investigada per un presumpte frau fiscal de més de 14,5 milions d'euros. Aquest jutjat d'Esplugues -on viu ella- va rebre per repartiment la querella de la Fiscalia per sis presumptes delictes contra la Hisenda Pública per un suposat frau de més de 14,5 milions en IRPF i Impost de Patrimoni (IP), a través de 14 societats en països com Illes Caiman, Illes Verges Britàniques i Panamà, i ha obert un procediment. El ministeri públic considera que la cantant colombiana va simular que tenia una residència fiscal a les Bahames per evitar pagar impostos a Espanya.La cantant defensa que ha pagat totes les quantitats que li exigeix ​​l'Agència Tributària i que no està en deute amb l'Estat, i assegura que va complir les seves obligacions tributàries seguint les indicacions dels seus assessors fiscals, de la consultora PWC, experts en matèria fiscal de reconegut prestigi.L'artista va començar a viure algunes temporades a l'estat espanyol el 2011, quan va començar a ser parella del futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. No va ser fins a l'any 2015, però, que va regularitzar la seva situació tributària a l'Estat.Hisenda considera que durant aquest període la cantant complia els requisits per tenir el domicili fiscal en territori espanyol, i que, per tant, hauria d'haver tributat a les arques públiques per la totalitat dels seus ingressos. Shakira va pagar 20 milions d'euros corresponents als deutes i interessos del 2011 fa uns mesos i en els últims dies ha abonat uns altres 14,5 milions pels exercicis 2012, 2013 i 2014.La llei estableix que si un ciutadà passa més de la meitat de l'any, un mínim de 183 dies, a Espanya, se l'ha de considerar resident a efectes fiscals i ha de tributar en concepte d'IRPF pels ingressos que obté a tot el món. Segons Hisenda, Shakira va simular viure a Bahames per eludir impostos, però en realitat vivia a Barcelona, tot i passar bona part de l'any en viatges a l'estranger.

