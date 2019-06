El «Dia D», una batalla cinematogràfica

"Els homes lliures del món marxen junts cap a la victòria", resava Dwight Eisenhower en el seu discurs del 6 de juny de 1944. El desembarcament de Normandia és una de les batalles més importants del segle XX i, en sintonia amb el cinema i les sèries, ha estat molt representada en el món audiovisual.Des d'una perspectiva realista, passant pels preparatius militars, fins a les conseqüències civils o com a paisatge cinematogràfic, el Dia D és molt present tant a sèries de renom com en pel·lícules molt importants de la història del cinema. Des deus oferim una selecció de les millors produccions sobre la batalla.La història l'escriuen els vencedors i les pel·lícules també les roden aquells que guanyen el relat. Hollywood ha "americanitzat" fins a l'extenuació el desembarcament de Normandia, deixant de banda els relats dels francesos, els polonesos, els britànics -amb un paper més de producció pròpia, però-, i fins i tot als alemanys. El món del cinema es mereix altres visions, altres històries, perspectives diferents i realitats humanes d'una guerra que va suposar el patiment de milions de persones. La més coneguda de totes les pel·lícules és Saving Private Ryan sense cap mena de dubte. El famós director i creador de cintes com Indiana Jones o Jurassic Park va endinsar-se en el desembarcament de Normandia amb una epopeia de gairebé tres hores. El film explora la invasió a través de la platja Omaha, l'anomenada red beach per la sang que va tacar el mar, concretament al Dog Green Sector, un dels escenaris més cruels.Spielberg recrea durant quinze minuts el desembarcament, amb un Tom Hanks en un excel·lent paper protagonista. Els membres amputats, els soldats ferits i cridant a la seva mare es van quedar gravats a les retines de tots els espectadors atònits a aquell espectacle sanguinari, el més realista fet fins ara. "Us veig a la platja!", exclama Hanks, en un dels moments abans de saltar a la sorra.L'any 1962 es va estrenar la pel·lícula més ambiciosa -amb permís de la de Spielberg- del desembarcament de Normandia. The Longest Day arreplegava diversos dels millors actors de l'època per reflectir la batalla des de tots els flancs : l'aeri, el britànic, l'americà i el canadenc. John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum, Richard Burton, Sean Connery, Sal Mineo i altres actors protagonitzen tota la batalla, amb escenes que per l'època, eren absolutament pioneres.Overlord, el nom de l'operació, ha donat peu a dos títols cinematogràfics, totalment diferenciats però amb històries peculiars. El primer és de 1975, on Stuart Cooper situa la batalla darrere els passos d'un soldat britànic , tant en els preparatius del desembarcament com en la mateixa situació de combat. Gràcies als milers de metratges emmagatzemats en els arxius britànics es va poder construir un relat molt realista. La segona pel·lícula, però, presenta un desembarcament de ciència ficció. Què hagués passat si un dels pobles on es desembarca a Normandia estigués infestat de zombies? Aquest film de 2018 ho escenifica. "Aquella nit, vaig prendre'm un temps per agrair a Déu que m'ajudés a sobreviure aquell dia i vaig resar que ho fes a través del dia següent. I sí, d’alguna manera, he aconseguit tornar a casa... vaig prometre a Déu i a mi mateix que trobaria un paratge tranquil a la terra, en algun lloc, i passaria la resta de la meva vida en pau". Aquestes són les paraules de Dick Winters, el major -en referència al seu rang- paracaigudista que protagonitza la minisèrie d'HBO Band of Brothers , la millor producció serièfila que s'ha fet mai de la Segona Guerra Mundial.Cada episodi, narrat per algun integrant de la Companyia Easy de la 101a Divisió de Paracaigudistes -formació real, amb personatges basats íntegrament en els soldats reals-, explica un dels moments de la campanya a Europa. El segon episodi es basa en el desembarcament de Normandia però des d'una visió diferent : la matinada del 5 al 6 de juny, la 101 i la 82 aerotransportada van aterrar en territori francès per primer cop, abans que els soldats a les platges.Altres pel·lícules enfoquen el Dia D a través d'un metratge més curt o sense entrar-hi en tant detall. El telefilm alemany de 2012, Rommel , se centra en un dels personatges més importants del bàndol alemany.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor