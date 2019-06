Barcelona tindrà el supercomputador més potent d'Europa

La Comissió Europea ha decidit que un dels tres supercomputadors més potents del continent s'instal·lin a Barcelona. Així ho ha anunciat aquest divendres, en el veredicte del concurs que ha acabat guanyant el Barcelona Supercomputing Center (BSC), al costat de sengles centres a Bolònia (Itàlia) i Kajaani (Finlàndia). La UE també ha designat altres ciutats per crear-hi centres de supercomputació de potència més reduïda, a Bulgària, Txèquia, Luxemburg, Portugal i Eslovènia.La Comissió Europea, amb una aportació total de 250 milions d'euros, cofinançarà fins al 50% del supercomputador barceloní, mentre que la Generalitat, el govern espanyol i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) assumiran la resta del pressupost, amb la col·laboració del govern de Portugal.Durant el juliol, se signaran els acords per començar a fer efectius aquests projectes de supercomputació i serà abans del 31 de desembre del 2020 quan els superordinadors hauran d'entrar en funcionament.Els superordinadors que estaran funcionaran des de l'1 de gener del 2021 tindran com a mínim una capacitat de 200 petaflops per segon. Un petaflop són mil bilions d'operacions de càlculs per segon. El supercomputador MareNostrum 4, que ara és la joia de la corona del BSC, té un rendiment pic de 13,7 petaflops, de manera que les màquines que projecta Europa per al 2021 significaran un salt qualitatiu molt important, un canvi total en l'ordre de magnitud.Tot i que de moment no es detalla el cost d'un superordinador amb aquesta capacitat de computació, sí que se'n pot acotar l'ordre de magnitud: desenvolupar-lo, instal·lar-lo i tenir-lo operatiu durant cinc anys estaria al voltant dels 200 milions d'euros. L'espai mínim per albergar el supercomputador és de 700 metres quadrats, que es repartirien entre la Capella Torre Girona i al nou edifici corporatiu, la construcció del qual es troba en el seu tram final. També es necessita una gran potència elèctrica, el 100% de la qual procediria d'energies renovables.És la primera vegada que la Comissió Europea cofinança infraestructures de supercomputació, un pas endavant per competir amb els Estats Units, la Xina i el Japó. Aquests tres actors i Europa es troben immersos en una cursa per desenvolupar els superordinadors més potents. En els propers anys preveuen desenvolupar supercomputadors exaescala, és a dir, que arribin a un trilió d'operacions per segon (exaflop). Això significaria un nou salt exponencial, ja que els supercomputadors de 200 petaflops es consideren pre-exaescala.

