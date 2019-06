Maragall fixa un ultimàtum a Colau: triar entre ERC o el PSC

Però la lectura que es fa des del comandament de Barcelona en Comú és que l'acció de Maragall de suspendre les converses no fa més que contribuir a "decantar encara més" l'aposta per la via que permeti a Colau ser alcaldessa

ERC veu en aquests moments molt complicat que Ernest Maragall sigui alcalde. La nit del 26 de maig, ho donava per descomptat. L'endemà, després dels càlculs i les declaracions de Miquel Iceta atiant com a viable una aritmètica antinatura en termes polítics, començava a constatar com s'esquerdava aquesta possibilitat. I ara, a deu dies de la investidura, ho veu lluny. Tant, que dins del partit d'Oriol Junqueras s'actua ja amb la consigna de cremar els darrers cartutxos, i encarir la via d'Ada Colau per ser alcaldessa de la mà del PSC i gràcies als vots de Manuel Valls. ​La lectura que en fan els dirigents dels comuns partidaris d'aquesta operació és que, faci el que faci, sobre Colau cauran "prejudicis". Per tant, abocats a una tria entre Maragall i Collboni, es prioritzarà la que permeti preservar l'alcaldia."La decisió està presa", diuen amb resignació veus dels comuns que preferirien un acord amb ERC. Allargar fins al final la reclamació d'un tripartit que es demostra inviable és l'estratègia que s'està consolidant a Barcelona en Comú i que Colau va explicitar en un vídeo aquest dimarts. No moure's d'aquí acaba sent també una elecció per, arribat el 15 de juny, acabar reeditant l'alcaldia amb els vots dels socialistes i el candidat de Ciutadans. Conscient que els comuns estan disposats a assumir una fotografia incòmoda per tal de retenir l'alcaldia, Maragall ha mogut fitxa amb la consigna que Colau pagui un alt preu intern i extern si es presta a aquesta geometria. És per això que els republicans busquen situar la líder dels comuns en la tessitura que més tensa l'espai: triar entre ERC o el PSC . Ha anunciat un "parèntesi" en les negociacions a l'espera que Colau aturi -o no- el "flirteig" amb Jaume Collboni i la connivència de Valls.A risc de quedar supeditat a l'estratègia de l'alcaldessa en funcions, el moviment d'ERC actua en la línia d'agitar les discrepàncies existents a les bases dels comuns just abans que el plenari de Barcelona en Comú es reuneixi per deliberar divendres. Maragall ha ensenyat totes les cartes que té al seu abast i ha esbossat l'oferta d'un govern bipartit, distribuït de forma equitativa -és a dir, al 50%- entre les dues formacions i la creació d'una càrrec ad hoc per a Colau. Aquest darrer element és una novetat. La reflexió que fan els republicans és que, si la preocupació dels comuns és quin rol pot jugar la líder del partit si no és alcaldessa, estan disposats a crear una figura d'"alt nivell de representació" al costat de l'alcalde Maragall.El candidat d'ERC demana un clima de "lleialtat i confiança", però assumint com de complicat serà que Colau es mogui per tornar a parlar seriosament, la voluntat d'ERC és exhibir una generositat que impacti en la militància dels comuns. Sobretot, dirigent-se a aquelles bases incòmodes amb l'alternativa de la via Valls, i apel·lar a la coherència de l'espai com a formació d'esquerres i sobiranista, com ho és també el partit de Junqueras.Recorden que els socialistes, en canvi, són "còmplices" de la repressió i suposaran un llast per a Colau quan, per exemple, arribin les sentències del judici de l'1-O i que Collboni s'ha negat fins i tot a seure amb Maragall per constatar les diferències de posicionaments. Els equilibris dels comuns en aquest àmbit són constants. Precisament aquest dimecres, el cap de llista d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha visitat el president d'Òmnium, Jordi Cuixart , i ha expressat que explicarà a la reunió amb Felip VI explicarà com l'Ajuntament de Barcelona s'ha personat en la causa contra l'acció policial de l'1-O.Els republicans es remeten també a les paraules de Colau en una entrevista a NacióDigital, en les quals rebutjava en campanya "cap acord de govern ni de nomenament" amb Manuel Valls quan se li requeria què faria si Valls li prestava els seus vots per a una eventual investidura. ERC pretén assenyalar que els comuns "tenen dret" a acceptar els vots de l'ex-primer ministre, però que això no treu que sigui una "aberració".Però la lectura que es fa des del comandament de Barcelona en Comú és que l'acció de Maragall de suspendre les converses no fa més que contribuir a "decantar encara més" l'aposta per la via que permeti a Colau ser alcaldessa. De fet, Collboni ha aprofitat la plantada de Maragall per deixar clar que ell sí que continuarà explorant un pacte de govern amb els comuns encara que aquests tinguin negociacions paral·leles amb ERC. "Des del PSC seguim treballant per fer possible un bon acord", ha dit via Twitter la número dos dels socialistes a Barcelona, Laia Bonet. Socialistes i comuns estan negociant amb discreció i hermetisme.Tal com està la situació, a la cúpula dels comuns entenen que tota fotografia final serà lesiva però que l'escenari per afrontar-ho serà sempre millor ostentant l'alcaldia. La reflexió majoritària a les sectorials és que és des d'aquesta posició des d'on es podran seguir impulsant les polítiques transformadores que abanderen els comuns. Els vots de Valls el dia 15, insisteixen, no tindran més afectació més enllà de la investidura.Aquest dijous es reunirà de nou la coordinadora de Barcelona en Comú per perfilar l'ordre del dia del plenari de divendres, l'espai on la militància exposarà la seva opinió. Fonts coneixedores de com es prepara la trobada expliquen que serà només deliberativa per socialitzar opinions i informació de l'estat de les negociacions, però no per prendre cap decisió definitiva més enllà de seguir defensant el tripartit amb PSC i ERC i fixar una data per a la consulta a les bases, que podria celebrar-se dimecres o dijous de la setmana que ve. Quina pregunta es farà és, a hores d'ara, la gran incògnita. No es decidirà fins abans de la votació i, en tot cas, serà per ratificar i no pas per escollir un posicionament. Maragall espera ara una resposta de Colau, però ella no té, per ara, cap intenció de moure's.

