Els sindicats del metro plantegen convocar noves vagues al juliol

Des que la crisi de l'amiant va esclatar al gener al metro de Barcelona, els treballadors han participat en nou jornades de vaga per reclamar a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) el reconeixement que tots els empleats han estat exposats al material contaminant. Es tracta de la demanda de mínims que plantegen els sindicats i que l'empresa, per ara, no està disposada a assumir. En aquest escenari, el comitè d'empresa planteja noves convocatòries d'aturades parcials la primera setmana de juliol, segons ha pogut saber. Els empleats hauran de decidir si avalen la proposta en una assemblea aquest dijous, que se celebrarà en dues sessions, al matí i a la tarda.Al matí encara es podran presentar noves propostes, per part dels sindicats o de treballadors a títol individual. De fet ja n'hi ha una sobre la taula, d'un empleat que planteja donar cent dies de gràcia al nou govern municipal abans d'activar un nou cicle de mobilitzacions.Com és habitual, la primera decisió que hauran de prendre els assistents a l'assemblea és si són favorables o no a convocar noves mobilitzacions. En cas que el vot sigui afirmatiu, es valorarà la proposta dels sindicats.Els sindicats van convocar les tres darreres jornades de vaga -els dies 10, 20 i 24 de maig- coincidint amb la campanya de les eleccions municipals. Sigui quina sigui la configuració del nou executiu local, el comitè d'empresa insisteix en la destitució del conseller delegat de TMB, Enric Cañas. Asseguren que prescindir de Cañas és el primer pas necessari per poder reprendre les negociacions entre les dues parts.Els representants dels treballadors també insistien en l'inici de les mobilitzacions en la demanda de dimissió de Mecedes Vidal, encara presidenta de TMB i que no repetirà en el càrrec després de renunciar a ser regidora durant el nou mandat.Els sindicats donen per trencades les relacions amb TMB i la seva principal demanda continua sent que TMB reconegui que tots els empleats han estat exposats a l'amiant, cosa que l'empresa nega. El reconeixement obriria la porta a presentar reclamacions que podrien derivar en trasllats, indemnitzacions o prejubilacions, sempre que els treballadors presentessin alguna malaltia professional derivada de l'exposició a l'amiant.TMB defensa la seva gestió i argumenta que està fent tot allò que li permet la llei. A més, recorda que manté activa una pàgina web amb informacions puntuals sobre tot allò relacionat amb la crisi de l'amiant. També argumenta que Inspecció de Treball i la Seguretat Social avalen la seva gestió i recorda que han accelerat els tràmits per adquirir 42 trens que substituiran els contaminats amb amiant. Això sí, no arribaran fins al 2022

