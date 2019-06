L'ajuntament de Barcelona reacciona i destina mig milió d'euros més a beques per a casals d'estiu

L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat en mig milió d'euros la partida destinada a la campanya d'activitats de vacances d'estiu per a infants i adolescents. Amb aquest increment, es destinarà finalment 3,69 milions a aquests ajuts. La decisió del consistori arriba just després que es deneguessin 3.852 beques en la resolució provisional per atorgar els ajuts Segons l'Ajuntament, l'increment addicional permetrà que totes les famílies que han presentat la sol·licitud per tenir la beca i compleixen els requisits rebin l'ajut. Així, rebran els ajuts totes les famílies a qui els correspon algun dels percentatges fixats en funció de la renda: el 30%, el 60% o el 90% de l'activitat.Segons dades del consistori, amb l'increment de mig milió d'euros, la partida haurà augmentat un 209,3% entre el 2014 i el 2019 i el nombre d'infants i adolescents beneficiaris de l'ajut creixerà un 130,5% en els darrers cinc anys, ja que passarà de 7.668 a 17.676.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor