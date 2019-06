Un terç de les sol·licituds de renda garantida presentades des del setembre compleixen els requisits

Representants de les entitats socials, del Govern i dels partits després de l'aprovació de la renda garantida al Parlament, l'any 2017. Foto: Jordi de Planell

Des del 15 de setembre del 2018 al 23 de maig del 2019, un 34% de les sol·licituds per obtenir la renda garantida de ciutadania (RGC) compleixen els requisits, el que es tradueix en un increment del 24% respecte el primer any d'implementació (2017) de la prestació. Aquestes són algunes de les dades actualitzades que s'han fet públiques aquest dimecres en la sessió de constitució de la Comissió de Govern de la renda garantida. La creació de la comissió marca un abans i un després important en el desplegament de l'ajut, ja que serà l'òrgan encarregat de vetllar per l'aplicació de la renda garantida.El Departament de Treball, Afers Socials i Família no actualitzava les dades sobre la prestació des del gener, però aquest dimecres s'ha traslladat a les entitats, sindicats i societat civil les xifres que fan referència a l'ajut fins a maig del 2019: segons dades de la conselleria, 122.305 persones són beneficiaries de la Renda Garantida de Ciutadania, un 12,4% més que al setembre de 2017 (107.134).Pel que fa a les sol·licituds que no compleixen els requisits, en aquest darrer període han passat del 75 al 58% en els cas dels sol·licitants activables (els que estan en edat i possibilitat de treballar) i del 63 al 37% en el cas de les que no ho són. Això suposa un increment del 24% en el percentatge de les sol·licituds que compleixen el requisits respecte a la proporció que ho feien el primer any d'aplicació.La majoria de les sol·licituds que incomplien els requisits ho feien per dos motius, generalment: o per superar el límit d'ingressos marcat per la normativa (un 41% del total) o bé per tenir un treball a jornada completa (12%), una situació que també és incompatible amb la percepció de la renda garantida. El director general d'Economia Social de la Generalitat, Josep Vidal, ja va explicar aque moltes de les persones a les quals els ha estat denegat l'ajut és possible que a partir d'ara puguin rebre'ls Des de la posada en marxa de la renda, els beneficiaris també han crescut en nombre, registrant 78.024 expedients, que es tradueixen en un 14% més durant aquest mateix període respecte el 2017 i un 6% més respecte l'any passat. La majoria d'aquestes persones són activables (74.827) i la resta són pensionistes amb rendes baixes que reben complements a les seves prestacions (47.478), segons dades del Departament.La implementació de la renda garantida - que no es desplegarà al 100% fins que no s'aprovi el reglament que la valida - es troba en la segona fase del procés. Això es tradueix en el fet que s'incrementés la prestació al setembre del 2018, passant del 85% de l'Indicador de renda de suficiència (IRSC) al 91%. Què vol dir? Que les prestacions són de 609 euros en el cas de famílies d'un sol membre, de 896 euros per les de dues, 969 euros per les de tres, 1.042 euros pels nuclis de quatre membres i 1.122 per als de cinc.El departament també ha informat que entre el setembre del 2017 i l'abril del 2019 es van realitzar més de 95.000 serveis d'orientació i formació a preceptors de la renda garantida, entre els què 24.190 van ser processos d'orientació en oficines, 17.015 van ser sessions d'inici del pla d'inserció i 5.401, serveis de programes de mesures actives d'inserció per Renda Mínima d'Inserció (RMI). Des del 15 de setembre han estat ateses prop de 157.000 persones.Actualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina mensualment 28,4 milions a les prestacions i complements de la Renda Garantida Ciutadana, uns deu milions més des de quan es va començar a implementar, al setembre del 2017.El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha anunciat que el Govern confia aprovar el reglament que fa possible el desplegament total de la renda garantida a principis del 2020. L'objectiu compartit del departament i de les entitats, sindicats i societat civil és accelerar tant com sigui possible l'aplicació "real" d'aquesta prestació.La comissió de govern que s'ha format aquest dimecres serà "un espai de governança compartida", ha dit Martí Batllori, representant de la Taula del Tercer Sector a la trobada, en declaracions a. Després de dues hores de reunió, ja s'han agendat les següents dues comissions de govern al 30 de setembre i 2 de desembre d'enguany. Si bé en aquesta comissió no s'ha abordat el contingut del reglament -tot i que el Departament ja ha notificat que ha rebut totes les al·legacions-, Batllori ha explicat que de cara al setembre sí que hi haurà un traspàs per avançar en aquesta línia.La posada en marxa d'aquest grup "ha de fer avançar de forma decisiva en el desenvolupament del reglament", segons el Departament, l'última peça del puzle per fer possible l'ajuda en la seva totalitat. En aquests moments ja s'han rebut totes les observacions i al·legacions procedents de la consulta interdepartamental i del període de l'audiència i informació pública, i a partir d’aquí, el text seguirà el procediment administratiu previst perquè a principis del 2020 s'aprovi definitivament, tal com ha anunciat el Homrani.Segons la llei de la renda garantida, el 2020 s'ha de completar la plena implantació d’aquesta prestació amb les quanties i els llindars econòmics definitius, que permetran arribar a un univers encara més ampli.Batllori ha mostrat satisfacció després de la comissió de govern, que assegura que serà un espai de governança compartida "importantíssim". "És veritat que el ritme no ha estat el desitjat, que les coses no han anat tan de pressa com haurien, però el que ha passat avui és molt positiu, i veiem predisposició per treballar. S'ha de celebrar", ha reivindicat."Hi ha coses a millorar i mancances, però avui el missatge que llancem és en positiu", i ha afegit que les deficiències de la regulació que puguin sorgir i altres inconvenients s'aniran abordant dia a dia. Així mateix, també ha celebrat la creació de tres pilots de taules territorials a la ciutat de Barcelona, el Baix Empordà/Gironès i el Baix Penedès/Garraf."En aquestes taules també participaran les entitats i agents socials del territori per aconseguir una gestió encara més propera i adaptada a les necessitats de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables", ha explicat la Conselleria.A la comissió de govern hi han assistit representants de diversos departaments de la Generalitat, sindicats, Foment del Treball, PIMEC, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis.

