Detingut després d'arrossegar 50 metres la seva dona amb el cotxe a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home per atropellar la seva dona al carrer Queixans de Barcelona, al barri del Carmel. L'home l'ha arrossegat durant 50 metres, després que la dona hagués intentat agafar el telèfon mòbil de l'interior del vehicle.Fonts policials confirmen aque quan els agents han arribat al lloc dels fets, l'home havia fugit, Els Mossos han contactat amb ell per via telefònica, requerint-li que es presentés a la comissaria més pròxima, tal com finalment ha fet.En aquests moments l'home, que ja tenia antecedents penals, està detingut, a l'espera de passar a disposició judicial, acusat d'un delicte de lesions. Per la seva banda, la dona està ingressada en un hospital però està fora de perill.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor