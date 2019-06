La CUP presenta una bateria de preguntes al Govern sobre l'accident de Carburos Metálicos

La CUP – Crida Constituent ha presentat una bateria de preguntes al Parlament per instar a la Generalitat a investigar i fer públics els motius de la fuita d'amoníac de Carburos Metálicos, a la Pobla de Mafumet, en l'accident en què va morir un treballador i un altre va resultar ferit greu. La CUP es dirigeix a la Mesa del Parlament per saber si el PLASEQCAT es va activar correctament o si es van detectar possibles deficiències, si s'ha previst la imposició d'una sanció a l'empresa Carburos Metálicos i si s'ha fet algun informe en relació a possibles emissions de gasos tòxics a l'atmosfera arran d'aquest accident.D'altra banda, també es pregunta sobre l'abast d'aquesta fuita i si s'ha plantejat fer un estudi independent sobre la qualitat de l'aire per esbrinar quines conseqüències té l'activitat d'aquesta indústria en la salut dels veïns. Finalment, demanen quins recursos s'han posat a disposició de les famílies dels treballadors afectats.D'altra banda, la CUP també ha sol·licitat diversa documentació, com l'informe d'inspecció de Treball de l'accident, els requeriments fets a l'empresa entre el 2014 i el 2019 i les anotacions fetes al llibre de visites de tots els centres de treball entre el 2014 i el 2016.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor