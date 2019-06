Correus fa un canvi ínfim en el seu logo i la xarxa desborda humor

¿Qué os parece el cambio en el diseño del logotipo de correos? pic.twitter.com/7JXp9aVsgQ — Diego López (@maausk_) June 5, 2019

Me gusta más el de 1977 — Entheos ✨ (@m_ngel) 5 de juny de 2019

Diuen els de @Correos que han canviat la seva imatge coorporativa per fer-la + moderna, + actual, + “d’aquests temps”.

Han tret la creu? NO

Han tret la corona? NO.

La revolución ha llegado a la puerta de su casa. Com arrisquen tu, s’ho han jugat tot a una carta. #lamentable pic.twitter.com/BaiQLzxnkE — Francesc (@FranGoded) 4 de juny de 2019

Quina necessitat hi ha que una empresa PUBLICA es gasti els diners així? @Correos pic.twitter.com/dwKSpQQf0R — Apri S.B (@apri_sb) 5 de juny de 2019

Y también debes comunicar su coste: 250.000 €, dinero de todos y todas https://t.co/n7UVilYGjX pic.twitter.com/76Mw7BNyYL — Raquel Duque (@duqueabogada) 5 de juny de 2019

Correus ha canviat de logo, ha fet un "canvi" d'imatge corporativa amb la intenció de fer-la més simple, més moderna, més "actual". A través d'una campanya a les xarxes i als mitjans, l'empresa ha mostrat aquest dimecres la nova marca que, en realitat, no és massa diferent de l'anterior. Vigent des de 1977 i només amb una petita modificació l'any 2000, el logo ha canviat només una cosa: la corona.L'entitat pública, que amb aquesta renovació assegura que també apostarà per la sostenibilitat amb l'ús de paquets ecològics i major presència internacional, no ha retirat la creu, tampoc la corona, però sí que ha retirat ornamentació d'aquesta última, creant una imatge una mica més "lleugera".Moltes de les crítiques que giren entorn a aquest nou logo tenen a veure amb la inversió econòmica que ha suposat. I és que aquesta renovació ha costat 250.000 euros, una xifra que molts usuaris han denunciat. Aquestes són alguns dels comentaris carregats d'ironia, humor i sarcasme que més ressò han tingut.

