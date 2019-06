​Damm aposta per eliminar el plàstic

Damm va invertir 4 milions d'euros en el desenvolupament de noves accions de millora ambiental i activitats de manteniment l'any passat. Actualment la companyia es troba immersa en la posada en marxa de noves iniciatives entre les quals la recerca de nous sistemes d'embalatge sostenible, el càlcul de la petjada hídrica per producte, la renovació de la flota de vehicles comercials i l'ampliació de les instal·lacions de plaques fotovoltaiques en els seus centres de producció.Així mateix, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, Damm destaca que continua avançant cap a un model d'economia circular potenciant la reutilització dels subproductes que es generen de la seva activitat. El 99% de les matèries primeres de Damm són reutilitzables i es treballa per a reincorporar-les de nou al mercat amb mesures com la reutilització del bagàs i altres subproductes resultants del procés productiu de cervesa com a aliment per a animals. Cada any més de 190.000 tones de bagàs són destinades a l'alimentació de vaques de nombroses de granges.Durant els últims anys, Damm ha desenvolupat diferents mesures destinades a reduir el consum de tots els elements utilitzats en els envasos i embalatges, millorant tecnològicament el procés de fabricació i control i substituint aquells amb major impacte ambiental per materials sostenibles. En l'actualitat, el 51% dels envasos de cervesa utilitzats per Damm són reutilitzables i el 100% són reciclables.“Des de Damm, conscients del paper clau de les empreses en l'impuls d'una gestió ambiental eficient, treballem dia a dia per a minimitzar el nostre impacte i, alhora, impulsar projectes de conscienciació que promoguin la cura del medi ambient entre la ciutadania. Exemple d'això és la nostra campanya de reciclatge de llaunes, a través de la qual des de fa més de 25 anys col·loquem més de 345 punts de reciclatge de llaunes al llarg de la costa mediterrània. Amb aquesta iniciativa aconseguim reciclar al voltant de 500.000 llaunes cada estiu en el litoral mediterrani”, afirma Juan Antonio López Abadía, director d'Optimització Energètica i Medi Ambient de Damm.El mes d'abril passat, Estrella Damm va iniciar les proves d'un nou sistema que permet agrupar els packs de llaunes amb un embalatge de cartró 100% biodegradable , fabricat amb 100% fibres naturals provinents d'arbres gestionats de forma sostenible i responsable que compten amb el segell FSC. En cas d'obtenir l'èxit esperat, el projecte permetria la reducció de més de 260 tones de plàstic a l'any.Entre les mesures impulsades per a eliminar el plàstic també destaca la substitució dels gots de plàstic utilitzats en esdeveniments per gots 100% biodegradables. Amb l'objectiu d'eliminar el plàstic dels festivals i esdeveniments esportius en els quals participa Estrella Damm, s'ha desenvolupat un "biogot" fet amb blat de moro i altres matèries primeres vegetals que, una vegada dipositats en contenidors orgànics, tornen a la terra a través d'un procés de compostatge industrial.

