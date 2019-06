Avís del Govern: «Si no plou aquest mes podríem haver d'encarar la pitjor campanya forestal dels últims anys»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha advertit que "si no plou aquest mes de juny podríem haver d'encarar la pitjor campanya forestal dels últims anys". A la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya, el conseller ha explicat que per afrontar aquesta campanya s'impulsarà un canvi en la metodologia de treball, passant "d'un model reactiu a un de proactiu". Això es concretarà en que fer menys contractes però més llargs i disposar de més mobilitat dels recursos humans, entre altres aspectes.Per la seva banda, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha destacat que on més ràpidament s'incrementarà el perill d'incendi si no plou seran els dos extrems del país, les comarques de l'Empordà i l'Ebre. I si el juny resulta sec, l'increment del perill esdevindria "generalitzat a tota la zona amb un clima mediterrani més accentuat". En aquesta campanya Interior destinarà 17,2 milions d'euros en personal, vehicles i material, i Agricultura 15,2 milions en actuacions de prevenció i despeses de personal.Després d'uns dies d'intensa calor, arriba una baixada brusca de temperatures i una tongada de ruixats. Les comarques de Lleida i les Terres de l’Ebre seran les primeres a rebre la pluja, que amb el pas de les hores s'estendrà cap a la resta del país. Les precipitacions seran més probables a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona que no pas a la costa. I en alguns punts descarregaran amb força, en forma de tempesta i calamarsa. Baixarà la temperatura, amb màximes d'entre 23 i 27ºC.

