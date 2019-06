VÍDEO Apareixen pintades de «Tourists go home» i excrements als voltants del Parc Güell

Acció amb excrements i pintades contra els turistes del Parc Güellhttps://t.co/hNguz1IGf7 — btv notícies (@btvnoticies) June 5, 2019

Aquest dimarts, veïns del Parc Güell han denunciat pintades i altres actes vandàlics als voltants del Parc Güell, segons informa Betevé . No és la primera vegada que passa. Aquesta vegada ha estat a l'avinguda del Coll del Portell, en uns bancs, on algú hi ha escrit Tourists go home i hi ha deixat excrements.Segons els veïns de la zona i tal com recull el mitjà, no és el primer cop que pinten aquests bancs, però sí que és la primera vegada que hi troben excrements.

