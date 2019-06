La UPEC homenatjarà Josep Fontana

"El conflicte català dificulta la governabilitat de Catalunya i la governació d'Espanya", reflexiona Jordi Serrano

L'historiador Josep Fontana, que va morir l'agost de l'any passat, era un referent de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya. És per aquest motiu que l'edició d'enguany, que se celebrarà el 3, 4 i 5 de juliol, ha escollit com a lema "El futur és un país estrany", títol del llibre que l'historiador va publicar l'any 2013 sobre la crisi social de l'inici del segle. Les jornades estan concebudes com un homenatge a Fontana i a la diagnosi que feia d'una realitat complexa en la qual conviuen auges del moviment feminista i obrer amb l'ascens de la ultradreta.La UPEC parteix d'una radiografia segons la qual s'ha "esvaït" l'energia popular que, batejada com la "força del canvi", va irrompre l'any 2015 a les institucions; la política mundial està marcada per l'ascens de líders com Trump i Bolsonaro, a l'estat espanyol tot just s'obre pas l'extrema dreta i s'està produint una crisi del moviment obrer mentre augmenta l'explotació laboral però, en canvi, això no s'acaba traduint en governs forts d'esquerres. "Som a l'era de les vagues feministes, i també a l'era dels Bolsonaro o els Orbán", resumeixen. Tot plegat, mentre a l'estat espanyol es produeix una "regressió autoritària" que es tradueix en persecució d'activistes, cantants, tuitaires i artistes.A partir d'aquest esbós previ de la situació, la UPEC, presidida per Jordi Serrano, estructura les jornades d'aquest any en tres dies de taules rodones on es parlarà de les incerteses sobre el model territorial d'Espanya, les conseqüències del judici de l'1-O, els sentiments i la política, el racisme o la vinculació de la identitat i la classe social. Després de dues eleccions consecutives, també s'analitzarà el cicle electoral i el futur de les esquerres en aquest context. "El conflicte català dificulta la governabilitat de Catalunya i la governació d'Espanya", ha reflexionat Serrano.Una de les taules destacades serà l'homenatge específic a Fontana, fil conductor de l'edició d'enguany. Conduït per l'historiador Xavier Domènech i la directora editorial de Crítica, Carmen Esteban, comptarà amb el testimoni gravat de Borja de Riquer, Gonzalo Pontón, Anna Sallés i Gemma Tribó, entre d'altres. Les jornades arrencaran amb la conferència de l'advocada penalista especialitzada en drets humans Anaïs Franquesa, membre d'Irídia, i clouran amb un diàleg entre l'activista i director del BarnaSants amb el periodista Roger Palà sobre cultura i sobirania.

