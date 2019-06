Detingut a Barcelona un sospitós de pertànyer a una xarxa gihadista

La policia espanyola ha detingut aquest dimecres al migdia a Barcelona un home buscat per la seva presumpta relació amb una xarxa gihadista que captava persones a les presons. La xarxa va ser desarticulada el febrer per ordre de l'Audiència Nacional.La detenció s'ha produït a Pla de Palau quan la policia ha detectat l'home circulant en un cotxe amb una altra persona, que ha fugit i que la policia busca. La Guàrdia Urbana ha col·laborat en l'operatiu policial.El 3 de febrer la policia espanyola va donar un cop a la xarxa de captació amb la detenció de cinc persones acusades d'integració en grup terrorista i proposició per a la comissió d'atemptats terroristes. En el moment d el'operatiu, els homes ja estaven a la presó, on complien condemna des del 2013 per un delicte contra la salut pública.La policia va detenir tres persones més, una d'elles funcionària de presons, per presumpta col·laboració amb els membres de la xarxa. Després de les detencions la policia va mantenir oberta la investigació, després de constatar que la xarxa havia ordenat atemptar a Madrid i Barcelona.La d'aquest dimecres és la segona detenció en només dos dies al Barcelonès relacionada amb el gihadisme. Aquest dimarts la policia espanyola va detenir a Santa Coloma de Gramenet un home de 30 anys per la seva presumpta pertinença a una cèl·lula gihadista de Tànger, al Marroc.Fonts policials asseguren que les dues detencions no tenen relació entre elles i l'home detingut a Santa Coloma hauria acceptat la seva extradició al Marroc després de passar a disposició de l'Audiència Nacional.

