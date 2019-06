Torra demana a Sánchez una reunió per abordar el diàleg d'acord amb els «mandats electorals»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest dimecres a la tarda una carta a Pedro Sánchez per tal de sol·licitar-li formalment una reunió. La trobada hauria de servir, segons la missiva, per "abordar les qüestions més urgents i transcendents d'acord amb els mandats electorals" que han rebut tots dos. Torra es refereix a la victòria de Sánchez a les eleccions espanyoles , però també al triomf de l'independentisme en les municipals i europees del 26-M.Torra assegura tenir "disponibilitat absoluta" per la data i el lloc de la trobada. Tots dos presidents no es reuneixen des del 20 de desembre al Palau de Pedralbes, quan els dos governs van intentar posar les bases d'un diàleg que va quedar truncat per la negativa del PSOE a acceptar la figura d'un relator que supervisés les converses. En una compareixença ahir dimarts, el president de la Generalitat va demanar "coratge" al líder espanyol per acceptar que una figura independent monitoritzés un diàleg que, per la banda catalana, té una proposta estrella: el referèndum.En una entrevista aquest mateix matí al programa Els Matins de TV3 , Torra ha apuntat que la urgència de la reunió també ve donada per la necessitat d'aturar la repressió. El president aspira a què la Moncloa faci cas del dictament del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU per deixar en llibertat els presos polítics, però de moment l'únic que s'ha fet ha estat demanar la recusació de dos dels membres del comitè que va escriure la resolució.

