La Guàrdia Urbana de Lleida obre una investigació interna pel cas del «policia-cambrer»

La Guàrdia Urbana de Lleida ha informat que ha iniciat una "informació reservada per aclarir els fets" relacionats amb el cap de la unitat administrativa del cos, A.M, que en els darrers anys s'ha guanyat un sobresou com a cambrer sense tenir permís del consistori. Tal com ha destapat NacióLleida , l'agent feia anys que combinava les dues feines saltant-se la normativa d'exclusivitat, que només permet als policies fer feines de docent, de gestió del patrimoni personal o activitats artístiques. Per exercir aquestes tasques cal que abans es faci un tràmit de petició, un fet que no havia realitzat el caporal.L'home no és nascut a Lleida, però treballa a la ciutat des de fa aproximadament uns quinze anys després d'haver passat per dos altres ajuntaments catalans, on va exercir càrrecs de responsabilitat durant etapes de govern del PSC. L'agent fa anys que és militant del partit socialista, on ha tingut responsabilitats en la sectorial de seguretat. No es descarta que el policia sigui apartat temporalment del cos mitjançant una baixa o un període vacacional.

