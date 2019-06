JxCat implica els principals alcaldes i consellers en la negociació dels pactes al territori

Junts per Catalunya (JxCat) ja té tancada la comissió que validarà el procés de negociació als municipis, consells comarcals i diputacions. El grup, segons han detallat els responsables de la formació en una comunicació interna a la qual ha tingut accés, està integrat pels principals alcaldes i consellers de la formació. S'hi troben, per exemple, batlles com Marc Castells -Igualada-, Marc Solsona -Mollerussa-, Carmela Fortuny -Sant Cugat del Vallès-, Marta Madrenas -Girona- i Lluís Guinó -Besalú-, a banda de tres membres del Govern com Meritxell Budó -Presidència-, Miquel Buch -Interior- i Damià Calvet -Territori-, els més proclius a la vida de partit.A la comissió que ha de validar els pactes també hi ha dirigents locals que com ara Dídac Nadal, candidat a Tarragona que només va ser capaç d'obtenir tres regidors a les municipals, i Toni Postius, cap de cartell a Lleida i que es va veure superat per ERC en el seu intent de descavalcar el PSC després de dècades de govern a la ciutat. En un missatge enviat per David Bonvehí i Míriam Nogueras, president i vicepresidenta del PDECat, respectivament, es demana als responsables municipals del partit que "canalitzin" la informació a través dels presidents comarcals i de vegueria.Bonvehí i Nogueras formen part del comitè negociador de JxCat, així com també el portaveu parlamentari de la formació al Parlament, Albert Batet, i la cap de files efectiva a Barcelona, Elsa Artadi. En la comunicació interna del president i la vicepresidenta del PDECat als càrrecs territorials es dona les gràcies pel "compromís" i la "bona feina" als candidats, per bé que la formació va veure's superada per ERC i el PSC en nombre de vots. JxCat disposa ara de 2.800 regidors i unes 380 alcaldies.Al llarg dels propers dies, aquesta comissió serà l'encarregada de validar els pactes als quals s'arribi als municipis, consells comarcals i diputacions. JxCat, com va avançarla setmana passada, està en negociacions amb ERC, amb qui té perfilat un acord per governar les diputacions i no prendre's cap alcaldia a través d'acords amb altres formacions. Els republicans es troben, per ara, molt centrats en les converses per tenir l'alcaldia de Barcelona, tot i que han suspès la negociació amb els comuns

