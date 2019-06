Iglesias ironitza sobre la «purga» d'Echenique amb una vinyeta de «Heidi» a Twitter

Disfruta de tu purga @pnique que te va a durar poco 😉 pic.twitter.com/L6G8eRRE5C — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) June 5, 2019

Sí, hombre. Un sendero de cabras. Lo máximo en accesibilidad universal. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) June 5, 2019

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha ironitzat aquest dimecres amb la "purga" del fins ara secretari d'Organització del partit compartint una vinyeta en el seu perfil de Twitter en què es veu com Heidi (la famosa protagonista de la sèrie de dibuixos animats dels 80) llança per un barranc a Pablo Echenique. "Gaudeix de la teva purga Echenique, que et durarà poc", assenyala.Després que des de la direcció del partit assenyalessin que la nova tasca d'Echenique al partit no significava una depuració de responsabilitats pels mals resultats electorals del 26 de maig, Iglesias ha llançat aquest tuit en què Echenique seria Clara, l'amiga de Heidi que anava en cadira de rodes.A aquest missatge ha respost el mateix secretari d'Organització de la formació amb un altre missatge, lamentant que el secretari general hagi tornat a espatllar "la festa matutina als podemòlegs en les tertúlies". Ha fet broma assenyalant que ara es pot obrir "un nou debat importantíssim per al futur d'Espanya", i és que si ell és Clara, "qui és Heidi?".L'estira i arronsa entre tots dos ha continuat amb una altra resposta d'Iglesias, qui li ha aconsellat que per saber qui és Heidi, ha de seguir "la sendera de les cabres amb què es fa el formatge majorero". El formatge majorero és un formatge canari, elaborat a força de llet de cabra majorera i que, segons resa la web de la denominació d'origen, es produeix en els sis municipis de l'illa de Fuerteventura. Un cop més, la resposta d'Echenique no s'ha fet esperar: "Sí, home. Un sender de cabres. El màxim en accessibilitat universal".La notícia que Echenique abandonarà el seu càrrec com a secretari d'Organització de Podem es va conèixer ahir nit. Fonts de Podem avançar que ocuparà la Secretaria d'Acció de Govern la primera tasca serà encapçalar la Comissió de Seguiment de Pactes de Govern a tots els nivells.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor