L'1x1 dels principals actors del desembarcament de Normandia

Adolf Hitler, el Führer del Tercer Reich Foto: Wikicommons

El Führer del Tercer Reich no necessita presentació. El seu paper en el desembarcament de Normandia va escenificar l'arrogància i la prepotència del seu règim nazi, tant en els aspectes militars com en la il·lusió errònia que podrien combatre qualsevol intent d'invasió a Europa. Hitler estava dormint en el moment de l'operació, que va començar a les cinc de la matinada del 6 de juny.L'escena va ser dantesca. Els oficials alemanys a la zona van informar a Berlín de la invasió, però els encarregats de la seguretat de Hitler van decidir no despertar-lo "perquè consideraven que no era un esdeveniment important". El comandament nazi seguia creient que la gran operació aliada seria pel pas de Calais. El Führer va ser despertat a les 10 del matí del 6 de juny, quan les tropes aliades ja havien desembarcat completament a França i iniciaven el seu avanç per les costes franceses.Una gran escena de la pel·lícula Valkiria escenifica aquesta dèria de Hitler en resposta al desembarcament de Normandia. "Invasió? Quina invasió?" pregunta el dictador.