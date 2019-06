Dos vicepresidents del Parlament Europeu demanen explicacions a Tajani pel veto a Puigdemont

Una de les vicepresidentes de l'Eurocambra, la socialista Sylvie Guillaume, ha expressat la seva voluntat d'obtenir explicacions del president del Parlament Europeu Antonio Tajani per haver negat l'accés com a eurodiputats electes a Carles Puigdemont i Toni Comín la setmana passada, segons ha pogut saber l'ACN.En un correu electrònic en resposta a la denúncia d'un grup d'eurodiputats, la francesa ha assegurat que els vicepresidents de la cambra "no han sigut involucrats en aquesta decisió" i que "apreciaria també una clarificació del president Tajani al respecte".Així, s'afegeix a la petició del també vicepresident liberal Pavel Telicka per saber "per què es va negar l'accés a tres eurodiputats electes catalans que van presentar-se a les eleccions", en referència també a Oriol Junqueras.El txec Telicka també va assegurar recentment que ningú li havia consultat a ell la decisió de vetar l'entrada a Carles Puigdemont i Toni Comín a les instal·lacions per fer les acreditacions provisionals com a eurodiputats electes.En total, l'Eurocambra compta amb 14 vicepresidents.

