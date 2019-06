VÍDEO «Les conclusions de la Fiscalia tenen grans dosis de cinisme jurídic»

"Violència normativa". Així va descriure el fiscal Fidel Cadena, encarregat d'encarnar el rol més tècnic en l'exposició de l'informe de les conclusions, l'ambient que es va viure a Catalunya durant la tardor del 2017. La Fiscalia va arribar aquest dimarts fins al punt de redefinir la violència per apuntalar la tan desitjada rebel·lió. Segons el catedràtic de Dret Penal Josep Maria Tamarit, el discurs dels quatre representants del ministeri fiscal té "grans dosis de cinisme jurídic".





"Un discurs jurídic molt ben construït des del llenguatge, però utilitzat com una eina al servei de la manipulació més descarada", retreu l'expert. En conversa amb els lectors dea través del Facebook Live, Tamarit carrega durament contra el paper dels fiscals, als quals acusa d'utilitzar el dret per "emmascarar la veritat". "Què vol dir violència normativa? Com que no hi va haver violència real... estem manipulant el llenguatge fins a nivells molt barroers", reflexiona.El catedràtic considera que la Fiscalia, lluny d'abaixar el ritme davant la "impossibilitat" de justificar la rebel·lió, ha decidit accelerar amb major intensitat en els últims actes del judici. Això explica, segons Tamarit, el caire "molt polític" de discursos com el de Javier Zaragoza, parlant per primera vegada de cop d'Estat En el transcurs del consultori en directe, que es pot recuperar íntegre en el vídeo que encapçala aquesta notícia, el jurista també valora el xoc de criteris entre les acusacions pel que fa a la violència, fa un 1x1 de les acusacions i analitza com arriben els delictes imputats a la recta final de la causa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor