El Govern publicarà la llista de grans deutors tributaris per combatre el frau fiscal

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha explicat aquest dimecres a la tarda que el nou Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, aprovat pel Govern, estarà integrat per 75 mesures repartides en quatre eixos principals: la prevenció, el control i la detecció, la implicació social i estructura organitzativa de l'Agència Tributària de Catalunya.Entre les mesures que inclou en nou pla que ha presentat Aragonès hi ha la publicació, cada 31 de desembre, de la llista de deutors tributaris, que tinguin un deute o una sanció tributària pendent per un import superior als 1.000.000 euros. "El Govern serà implacable en la lluita contra el frau fiscal per garantir l'Estat del benestar", ha destacat el vicepresident. I ha afegit que garantir el compliment de les obligacions tributàries "té molt més impacte sobre els recursos de la Generalitat, que no pas canviar determinats tributs".El número dos de l'executiu català ha afirmat que un dels objectius del pla de Govern és "ser un referent en la lluita contra el frau fiscal" i ha recordat que, gràcies a les 207.685 actuacions executades a l'anterior pla de prevenció i reducció 2015-2108, la Generalitat ha fet aflorar 740,54 milions d'euros durant aquest últims quatre anys, tal com ja havia anunciat públicament.Aragonès, que ha comparegut a la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament, ha destacat que aquest resultat demostra que el Govern "va en la bona línia". I ha subratllat que el procés de desplegament de les Agències Tributàries ha permès al Govern "assentar el canvi de model cap a una administració tributària moderna amb vocació de servei i amb la voluntat de donar resposta a les necessitats i reptes del segle XXI".Aragonès, per tancar la seva primera intervenció, ha volgut recordar la feina feta per Oriol Junqueras contra el frau fiscal quan va ser al capdavant del Departament d'Economia. Per això, ha recuperat una cita de l'exvicepresident: "Els diners estan molt millor en mans dels hospitals, dels serveis públics de política social o d'emergències que no pas en les butxaques d'aquells que oculten les seves obligacions tributàries", ha destacat Aragonès.Tots els partits de l'oposició han agraït les explicacions d'Aragonès pel que fa al pla 2015-2018, però han criticat que no han pogut analitzar el nou pla 2019-2022, perquè, segons han assegurat, l'executiu no l'ha facilitat als grups parlamentaris. A més, el diputat de Ciutadans Josep Maria Cano ha acusat el Govern de crear una "Hisenda catalana sobredimensionada" per continuar preparant "estructures d'Estat" per si han de fer "un altre cop a la democràcia com el que ja van fer", ha afirmat.El diputat de Catalunya en Comú David Cid, per part seva, ha assegurat que "la pedegogia i la cultura fiscal és fonamental" per combatre el frau. En aquest sentit, ha subratllat que el debat públic sobre aquest tema ha perdut una ocasió perquè "hi ha hagut molt debat sobre la concessió de la Creu de Sant Jordi a Núria de Gispert i molt poc sobre que un defraudador fiscal confés i condemnat l'hagi obtingut", ha dit referint-se a Leo Messi, però sense citar-lo directament.

