El Congrés manté la majoria absoluta en 176 vots malgrat la suspensió dels diputats presos

La mesa del Congrés dels Diputats ha acordat aquest dimecres mantenir la majoria absoluta de la cambra en 176 vots malgrat la suspensió dels quatre diputats independentistes empresonats a instàncies del Tribunal Suprem. La mesa ha acatat d’aquesta manera el criteri dels lletrats, que en un informe que va fer arribar aquest dimarts a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, conclouen que el nombre global d'escons del Congrés s'ha de mantenir en els 350 actuals.La decisió dificulta la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez en primera votació –on cal majoria absoluta- però a priori no en segona, on cal només més vots a favor que en contra i –mentre ERC i JxCat no substitueixin els diputats suspesos- en tindria prou amb els 175 del Grup Socialista, Podem, PNB, CC, Compromís i PRC.La mesa tenia sobre la taula dues opcions: la primera actuar d’acord al precedent de 1989, quan Felipe González va ser investit només amb 167 vots gràcies a la rebaixa de la majoria absoluta que situava el llindar precisament en aquesta xifra de diputats. Aleshores es va decidir rebaixar el cos del Congrés en 22 membres perquè 18 diputats estaven pendents de resolucions judicials sobre el recompte de vots, i 4 diputats més d’HB no van arribar a ocupar l’escó perquè el president del Congres, Félix Pons, no va acceptar la formula de l’acatament “per imperatiu legal”.La segona opció era mantenir el cos de 350 membres de la cambra malgrat l’absència dels quatre diputats independentistes. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull van ser suspesos per la Mesa el 24 de maig, i tot i que no poden actuar com a diputats mantenen l’acta. Tots ells tenen la possibilitat de renunciar per fer córrer la llista i ser substituïts, fet que situaria de nou el total de diputats en plena capacitat d’actuació en 350.La mesa ha optat per aquesta segona opció d’acord a l'informe dels lletrats del Congrés, que indiquen que la suspensió en l'exercici del càrrec i, per tant, en els drets i deures establerts a la normativa de la cambra, a Junqueras, Sànchez, Rull i Turull "no pot afectar el còmput legal del nombre de membres" de la institució, "ja que se'ls priva de l'exercici però no de la titularitat del càrrec".A banda, també expliquen que "d'acord amb els precedents", la situació de suspensió d'un diputat en els drets i deures s'ha de diferenciar de la no adquisició de la condició plena, així com de la pèrdua d'aquesta condició.Per això, "s'ha d'entendre" que els diputats suspesos "mantenen la condició" de membres de la cambra i, "en conseqüència, han de computar a efectes de la composició fixada en 350 des del dia de la constitució, no afectant així el nombre de vots requerit per assolir la majoria absoluta (176) i la resta de les majories especials que estableixi la Constitució, les lleis orgàniques o el reglament del Congrés".La decisió dificulta la investidura de Sánchez en primera volta, on cal una majoria absoluta que el líder del PSOE només podria obtenir si ERC o JxCat donessin suport a la seva elecció. En segona volta, però, en tindria prou amb els 175 diputats que van votar la presidència de Meritxell Batet, independentment que ERC i JxCat votessin ‘no’ o abstenció. En el cas d’un "no", l’absència dels quatre diputats presos restaria vots al conjunt de contraris a la investidura, que com a màxim sumarien 171 escons.

