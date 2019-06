Catalunya Ràdio retransmetrà les principals diades castelleres

Catalunya Ràdio amplia l'aposta castellera i retransmetrà en directe les sis principals diades del calendari casteller, la primera de les quals serà la de Sant Joan de Valls. Les altres jornades que oferirà en directe l'emissora seran les de Les Santes a Mataró, Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, Santa Tecla a Tarragona, Santa Úrsula a Valls i Tots Sants a Vilafranca del Penedès. La resta de diades castelleres continuaran oferint-se al programa 3 rondes de Catalunya Informació.L'emissora ha fitxat el periodista Carles Cortés per al programa, al qual s'hi sumarà l'equip del 3 rondes i els micròfons autònoms de Coia Ballesté, delegada de Catalunya Ràdio a Tarragona, i el periodista Oriol Rodríguez, juntament amb altres professionals de la casa. En declaracions a l'ACN, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha celebrat que la ràdio pública "doni veu a un fenomen cultural i social que, fins ara, no havia tingut la presència que mereixia" a l'emissora. Així mateix, ha destacat el fitxatge de Cortés com una veu "referent" i "coneixedora" de la realitat castellera a Catalunya.En aquest sentit, Gordillo ha defensat que l'emissora pública vol ser "punt de referència de totes les colles del país" retransmetent en directe les principals jornades tenint en compte un "equilibri territorial" i buscant la representació del màxim de colles.El director de Catalunya Ràdio ja va anunciar la voluntat d'apostar per les retransmissions castelleres per Catalunya Ràdio en una compareixença a la Comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el passat 19 d'octubre.

