La Cambra elegeix quatre candidats de la Pimec i dos de Foment per formar part del ple

El ple de la Cambra de Comerç ha elegit aquest dimecres els sis representants de les patronals. Els 54 membres de l'organisme -els 40 elegits el 5 de maig i els 14 representants de les principals empreses contribuents han votat sis vocals més d'entre dues llistes presentades per les patronals Foment del Treball i Pimec. Han estat elegits quatre candidats de la Pimec i dos de Foment. José María Torres, Emili Rousaud, Martina Font, Anna de Quirós, per part de la Pimec, i Jaume Roura i Anna Cornadó, com a representants de Foment, han estat elegits nous membres del ple. Han participat en l'elecció 45 dels 54 votants. D'aquesta manera ha acabat el procés electoral que va tenir com a gran focus el triomf de la candidatura independentista d'Eines de País per ocupar els 40 vocals elegibles per empresaris i autònoms Eines de País, la llista independentista animada per l'ANC, té una nítida majoria de 31 llocs en el ple. Hi ha 4 vocalies de la llista d'Enric Crous, 3 de l'equip de Carles Tusquets, 1 de la candidatura de Ramon Masià i 1 més de la plataforma de dones 50/50, a més dels 14 nomenats per les grans empreses. Una de les incògnites era si Eines de País optaroa per decantar-se per una o altra de les dues llistes empresarials. Des de la candidatura s'havia repetit que s'elegiria de manera individual d'entre els representants patronals, buscant els perfils més adients.La Pimec i Foment venien d'una pugna feixuga per la representativitat patronal que es va resoldre amb una entesa entre els dos presidents, Josep González i Josep Sánchez Llibre, respectivament. L'actitud de les dues entitats ha estat molt diferent davant les eleccions a la Cambra. Mentre la Pimec es va posicionar clarament en favor del tàndem Enric Crous-José María Torres, a Foment van veure més clar romandre en una actitud neutral, malgrat que en el si de Foment hi havia partidaris de Crous i de Carles Tusquets.Els 54 electors del ple havien de triar sis noms d'entre dotze candidats. Foment presenta Santiago García-Nieto (Confecat), Jaume Roura (Gremi del Motor), Joan Canals (Agrupació de Gèneres de Punt), Elisabeh Trallero (Mutua Universal), Anna Cornadó (Copisa) i Francina Valls (Criteria). La Pimec postula a José María Torres (Numintec i excandidat a vicepresident amb la llista d'Enric Crous), Emili Rousaud (Factor Energia), l'advocada fiscalista María José Tarancón, Martina Font (Font Packaging Group), Anna de Quirós (Cobertis) i Josep Ignasi Hornos (Associació Catalana d'Entitats de Salut).Foment del Treball ha posat en valor aquestes setmanes la seva actitud de neutralitat davant les eleccions camerals i ha mostrat la seva predisposició perquè la direcció sorgida del procés electoral s'integri en els contactes engegats des de la patronal amb entitats com el RACC, la plataforma Barcelona Global i el Cercle d'Economia sobre el futur del lideratge econòmic de Barcelona. La votació d'avui serà important per copsar el tipus de relacions que la nova Cambra mantindrà amb el poder empresarial.

