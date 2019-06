Àngels Barceló dirigirà el programa estrella de la SER

Canvi de periodistes i de franges horàries als programes estrella de la Cadena SER a nivell estatal. Àngels Barceló, que ha dirigit i presentat durant els darrers 11 anys l'informatiu nocturn Hora 25, passarà a encapçalar el magazine dels matins de l'emissora, Hoy por Hoy, segons ha comunicat la pròpia cadena . Al seu torn, la fins ara codirectora i conductora d'aquest espai, Pepa Bueno, passarà a fer-se càrrec de l'Hora 25 que deixa vacant Barceló.Aquests canvis en la graella no seran imminents: s'aplicaran amb la nova temporada, al setembre, i fins aleshores tant Barceló com Bueno seguiran al capdavant dels seus respectius espais actuals.La SER també ha comunicat que renova el contracte de tres dels seus conductors estrella, que finalitzaven aquest any: Carles Francino, Manu Carreño i Dani Garrido. Tots tres seguiran conduint La Ventana, El Larguero i Carrusel Deportivo, respectivament.

