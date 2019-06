El 22@ espera 25.000 treballadors nous però alerta que calen inversions

El districte tecnològic 22@ de Barcelona espera rebre 25.000 treballadors nous en tres anys, un creixement que demana una resposta en forma d'inversions en habitatge i mobilitat al barri on se situa, el Poblenou. Així ho ha assegurat Xavier Monzó, president de l'associació d'empreses i institucions 22@Network bcn, que ha assegurat que "estem vivint una etapa que ens pot passar factura".Des del 2004, el 22@ ha aconseguit atraure 5.000 empreses i 60.000 treballadors. Només l'any passat, es van contractar 128.000 metres quadrats i en el que portem de 2019 ja se n'han absorbit 58.000, segons dades d'un informe elaborat per Cushman & Wakefield. Unes xifres que, per Monzó, certifiquen que el districte ha passat de ser el "Manchester català al Sillicon Valley català".Amb tot, per continuar amb aquesta tendència a l'alça, l'associació d'empresaris i institucions ha demanat un "pacte institucional estable" entre govern espanyol, Generalitat i Ajuntament de Barcelona que traci un "fil conductor de mínims" per al districte, posant èmfasi en la millora de la zona de les Glòries. Monzó ha apuntat que la unió del tramvia per l'avinguda Diagonal podria ser una "solució" a les "dificultats manifestes" de mobilitat amb què es troben.El passat novembre, l’Ajuntament de Barcelona juntament amb entitats veïnals, universitats i empreses van ratificar els objectius per redefinir el 22@. Les línies mestres anaven dirigides, entre d’altres, a prioritzar l’habitatge públic i el lloguer. Malgrat això, el projecte encara no s’ha materialitzat.

