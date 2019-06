Teresa Jordà, sobre els presos: «No els oblidem, però hi ha moments que això s'ha d'aparcar»

"Si algun dia aquest país esdevé una república, s'haurà acabat assenyalar a Madrid. L'Estat és la bèstia negra de molts dels nostres mals però no de tot, i això vol dir seure a negociar i cedir", ha dit @TeresaJorda. pic.twitter.com/NgGtnZmzu2 — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) 5 de juny de 2019

"El llegir no ens ha de fer perdre l'escriure. No vol dir que ens n'oblidem, però hi ha moments que això s'ha d'aparcar". Així s'ha referit als presos polítics la consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà, en una entrevista a SER Catalunya. "És una opinió molt personal. Però segurament ens faria avançar i posar la sisena, que és el que necessita el país", ha afegit la consellera.Jordà considera que el que està passant respecte al "govern legítim", els presos i el judici de l'1-O "ho condiciona tot de manera extrema”. Malgrat aquesta excepcionalitat, la titular d'Agricultura creu que "ja n'hi ha prou d'assenyalar sempre Madrid" i ha afegit que "no té la culpa de tots els mals".La titular d'Agricultura també ha posat l'accent en la necessitat d'aprovar els pressupostos de la Generalitat, tenint en compte que es ve d'una situació "complicada", de doble pròrroga pressupostària. "Aquest país no es pot permetre més temps sense pressupostos", ha afirmat. Ha recordat que, abans del cicle electoral, no va ser possible arribar a un acord amb els comuns per als comptes, i ha urgit l'oposició a negociar, ara que han passat les eleccions. El missatge és calcat al del president de la Generalitat, Quim Torra, que aquest dimarts va verbalitzar la mateixa petició La consellera ha afirmat igualment que un dels principals problemes que ha tingut el Govern és que no ha estat capaç d'explicar la situació "extremadament complicada" que va haver d'afrontar després de l'etapa del 155. "S'havia decapitat un govern, amb una repressió flagrant amb companys a l'exili i a la presó, havíem de començar a gestionar un nou govern i molts ens titllaven d'autonomistes", ha descrit per després afegir que en aquella situació tothom estava patint una "ressaca de primer ordre".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor