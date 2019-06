Cada persona llença al vàter 1,5 kg l'any entre tovalloletes i altres residus d'higiene personal

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que a Barcelona cada any es recullen 4400 tones de residus sòlids, el que significa que cada ciutadà llença al vàter 1,5 quilos de tovalloletes humides i altres residus d'higiene personal com bastonets, cotonets i apòsits femenins.Amb l'objectiu de "conscienciar" de l'impacte d'aquests residus s'ha llençat la campanya "Estem creant un monstre", que a través d'un anunci amb un to cinematogràfic, amb referents a pel·lícules d'intriga i por, pretén traslladar que "encara que no el veiem, estem creant un monstre que fa por, amb unes conseqüències concretes".Calvet ha indicat que la campanya, impulsada pel Govern amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que tindrà un cost d'1,5 milions d'euros, "vol traslladar a la gent la necessitat de la seva implicació activa en l'objectiu comú de la sostenibilitat i l'aprofitament dels recursos hídrics".

