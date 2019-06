Societat Civil enfila l'assemblea que pretén consolidar el seu gir «moderat»

Societat Civil Catalana (SCC), l'entitat més emblemàtica de l'unionisme, celebrarà a finals de juny, probablement el dia 26, l'assemblea que ha de consolidar una nova estratègia de "moderació" i "catalanitat". Josep Ramon Bosch, que ha ocupat la presidència durant uns mesos de transició, deixarà pas a una nova direcció. El desembre passat, va esclatar una greu crisi interna arran de la denúncia d'unes irregularitats administratives que van provocar la renúncia de l'aleshores president, José Rusiñol. Aquella sotragada va deixar al descobert el pols intern que vivia l'entitat entre diversos sectors. Josep Ramon Bosch, que va ser el primer president de SCC, va assumir la direcció de manera provisional, amb el compromís d'apaivagar la crisi interna i reconduir la situació, aclarint la situació comptable. Bosch, però, també va avisar de la necessitat que l'entitat adoptés un nou full de ruta que inclogués una aposta de "catalanitat" i d'allunyament explícit del sector que anomenen "arrancallaços". En aquell moment, les declaracions de Bosch considerant que l'1 d'octubre no es podia qualificar de cop d'estat i posicionant-se en favor d'un possible indult si els presos polítics mostressin penediment va irritar els sectors més bel·ligerants de l'unionisme.El gir apuntat per Bosch va provocar en un primer moment la pèrdua d'uns 500 associats voluntaris , dels més de 20.000 vinculats a l'entitat. També van marxar uns vint-i-cinc dels aleshores 108 socis fundadors, els que tenen veu i vot en les assemblees. Passats uns mesos, fonts de SCC consideren que el canvi ha valgut la pena. Actualment hi ha prop de 200 socis de ple dret i s'han recuperat molts voluntaris.En l'assemblea de finals de juny es presentaran dues auditories internes que clarifiquen la situació comptable de l'entitat i admeten algunes irregularitats administratives (unes despeses del 2018 que no van passar per junta, com estableixen les normes internes).Bosch abandonarà la presidència, tal com va assegurar, i es renovarà la directiva. Figures com Àlex Ramos, militant del PSC i membre de la plataforma Federalistes d'Esquerres, i l'historiador i exdiputat del PP al Parlament Fernando Sánchez Costa, es perfilen com a membres de la nova executiva.

