Maragall atura les converses amb Colau mentre «flirtegi» amb PSC i Valls

Ernest Maragall ha actualitzat aquest dimecres l'estat de les negociacions postelectorals a Barcelona. En una compareixença davant els mitjans de comunicació, Maragall ha anunciat que atura les converses amb Ada Colau mentre Barcelona en Comú "flirtegi" amb el PSC i la formació de Manuel Valls. ERC considera que Colau no és prou explícita a l'hora d'afirmar si descartaria els vots de Valls en una eventual sessió d'investidura. Les paraules de Maragall arriben hores després quehagi difós el fragment d' una entrevista en la qual Colau rebutjava, en campanya, acceptar els vots de Valls per convertir-se en alcaldessa Maragall ha fixat un ultimàtum a la líder dels comuns: per seguir parlant de la confecció d'un govern bipartit a Barcelona, cal que aturi l'escenari de "flirteig" amb els socialistes i l'ex-primer ministre francès. El dirigent republicà ha instat la líder dels comuns a triar i ha especificat quina és la seva proposta: govern bipartit, repartit equitativament entre les dues formacions i la creació d'una figura d'"alt nivell de representació" per a Colau al costat de l'alcalde Maragall. Aquest últim element de l'oferta, que afecta directament la candidata dels comuns, representa una novetat en les negociacions.Maragall ha insistit en el fet que la proposta que està oferint és fruit d'una ERC que aposta per un govern conjunt amb els comuns. L'alcaldable insisteix, però, que no es convertiran en "figura decorativa" d'una estratègia preconfigurada pels comuns per acabar fent Colau alcaldessa amb l'excusa d'un acord "impossible"."Cal un clima de lleialtat i de confiança. Jo hi estic disposat i no serà per manca d'esforç i de voluntat", ha assegurat Maragall, que ha precisat que, si Colau està disposada realment a negociar amb ERC, està determinat a reunir-s'hi personalment avui mateix.ERC ha insistit que no pot pactar amb un PSC que és "sucursal de l'Advocacia de l'Estat" i ha advertit Colau que una aliança dels comuns amb els socialistes hauria de passar per un PSC "compromès" amb la llibertat dels presos, la convocatòria del referèndum i el cessament de les accions repressives.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor