Bosch avisa que vetar Puigdemont, Comín i Junqueras posarà a prova la «legitimitat» de l'Eurocambra

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, avisa en un article publicat en 14 diaris europeus que la "legitimitat" de l'Eurocambra "podria posar-se a prova" el pròxim 2 de juliol, quan es constitueix el nou hemicicle, amb el cas de Puigdemont, Comín i Junqueras. En l'opinió, publicada en diaris com The Guardian, Libération o La Repubblica, el titular d'Exteriors afirma que tots tres són "representants legítims elegits democràticament". Així, adverteix que si no poden estar presents el 2 de juliol a Estrasburg per ocupar els seus escons la "legitimitat" de la institució estarà en joc.A més, assegura que si no se'ls permet participar en la pròxima legislatura europea, Europa no només "haurà perdut tres membres actius i proeuropeus sinó també una altra oportunitat de mostrar al món que és un espai de llibertat, democràcia i suport dels drets fonamentals".En el text -titulat 'Diem sí a Europa'-, Bosch apunta que Catalunya "ha estat sempre un soci compromès i de confiança en la construcció del projecte europeu". "Com a demòcrates, hem d'exigir que a tots aquells que han guanyat legítimament el seu escó se'ls permeti representar els ciutadans", escriu.Negar drets polítics a membres electes, argumenta, "no encaixa amb una democràcia europea moderna". En aquest sentit, explica que l'escenari que s'obre ara amb la pròxima legislatura europea "no és nou" a l'Estat i recorda que el Congrés i el Senat han suspès cinc membres electes: Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull, Oriol Junqueras i Raül Romeva.

