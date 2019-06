Junqueras demana al Suprem sortir de la presó per jurar el càrrec com a eurodiputat

La defensa d'Oriol Junqueras ha sol·licitat a la sala segona del Tribunal Suprem que l'acusat pugui sortir de la presó de Soto del Real per assistir a l'acte de jura o promesa com a diputat al Parlament Europeu previst pel proper 17 de juny, que tindrà lloc al Congrés dels Diputats a les 12.00 hores.Els advocats del líder d'ERC han registrat un escrit de súplica a l'alt tribunal espanyol, on se l'insta a autoritzar la sortida de Junqueras de Soto del Real, de la mateixa manera que ho va fer per a la presa de possessió dels diputats al Congrés i al Senat. Aquest tràmit, han recordat, és necessari per donar garantia a l'article 14 del Tractat de la Unió Europea i va en la mateixa línia del que aquest mateix tribunal ja va acordar, per tal d'emparar l'exercici del dret de representació política amb els congressistes i senadors.Sobre si Junqueras -però també Carles Puigdemont i Toni Comín- podran assumir o no el càrrec, el portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch, ha afirmat que depèn de les institucions espanyoles i no d'Europa , ja que l'Eurocambra no compta amb cap llei electoral pròpia i "no hi ha marc europeu" per resoldre-ho.

Junqueras demana sortir de la presó per jurar com a eurodiputat by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor